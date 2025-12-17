İzmir’de otuz yılı aşkın süredir organizasyon ve eğlence sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan iş insanı Ata Karataş, şirket hesaplarından bilgisi dışında devasa boyutta para aktarıldığı iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık 80 milyon TL’lik bir mali boşlukla karşı karşıya kalan Karataş’ın suç duyurusu üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla olayın faili olduğu öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

Çeyrek asırlık güven istismar edildi

Türkiye genelinde imza attığı büyük çaplı konserlerle tanınan firmanın sahibi Ata Karataş, geçtiğimiz günlerde mali kayıtlarını incelediğinde beklemediği bir tabloyla karşılaştı. İddiaya göre; firmanın muhasebe işlemlerini yürüten E.K. ile organizasyon biriminde görevli S.S., M.F. ve S.K., 2023 yılından bu yana sistemli bir şekilde şirket kaynaklarını şahsi hesaplarına yönlendirdi. Durumun vahametini fark eden Karataş, Bozyaka Asayiş Büro Amirliği’ne giderek, yıllardır birlikte çalıştığı personelinden şikayetçi oldu. Yapılan teknik incelemelerin ardından gözaltına alınan şüphelilerden muhasebeci E.K. cezaevine gönderilirken, diğer 3 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Planlı bir organizasyon şüphesi

Olayın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Ata Karataş, usulsüzlüklerin sadece bir dönemle sınırlı kalmadığını, 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan geniş bir takvime yayıldığını dile getirdi. Kendi aralarında bir ağ kuran çalışanların, kurumsal ödemeleri yapmak yerine parayı paylaştıklarını belirten Karataş, "Bugün itibarıyla tespit edebildiğimiz miktar 80 milyon TL civarında ancak dijital incelemeler sürdükçe bu rakamın çok daha yukarı tırmanmasından endişe ediyoruz. Emniyet teşkilatımız ve adli makamlar konu üzerindeki hassas çalışmalarını sürdürüyor; tablo yakında netlik kazanacaktır" dedi.

"Borçlar ödendi sanırken icra kapıya dayandı"

Yıllardır süregelen konser trafiği içerisinde mali disiplini çalışanlarına emanet ettiğini söyleyen Karataş, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken güven ilişkisinin nasıl suistimal edildiğine dikkat çekti. Bazı çalışanlarının 25 yıldır yanında olduğunu hatırlatan iş insanı, ödenmesi gereken borçların kapatılmadığını, paraların şahsi menfaatler için kullanıldığını çok geç fark ettiğini itiraf etti. Halen birikmiş borç yüküyle mücadele ettiğini ve bu durumun ticari faaliyetlerini zorladığını belirten Karataş, "Sektörümüzde her şey güven üzerine kurulu ancak bu acı tecrübe bana en yakınlarıma bile sorgusuz güvenmemem gerektiğini öğretti. Türk adaletine olan inancım tam, suçluların hak ettiği cezayı almasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.