Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, ocak-kasım döneminde 690 bin 14 ton mandalina ihraç etti. Geçen yılın aynı döneminde 583 bin 243 ton olan ihracat miktarı, bu yıl yüzde 18 artış gösterdi. Değer bazında ise ihracat yüzde 61 yükselerek 614 milyon 989 bin dolara ulaştı. Böylece, 2023 yılında kaydedilen 575 milyon dolarlık yıllık ihracat rakamı yaklaşık 39 milyon dolarlık farkla geride bırakıldı ve yeni rekor kayıtlara geçti.

En büyük pazar Rusya oldu

Mandalina ihracatında en büyük alıcı Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeye 356 bin 341 ton mandalina gönderildi, karşılığında 237 milyon 80 bin dolar gelir elde edildi. Rusya’yı 203 milyon 31 bin dolarla Irak, 48 milyon 352 bin dolarla Ukrayna izledi.

“Üreticiler iyi bir sezon geçirdi”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde önemli narenciye üretim merkezleri bulunduğunu belirtti. Bu yıl mandalinada başarılı bir sezon yaşandığını ifade eden Uçak, Adana ve Mersin’de verimde ciddi artış sağlandığını kaydetti. Sezon başında hava sıcaklıkları nedeniyle satışların yavaş seyrettiğini aktaran Uçak, havaların soğumasıyla birlikte talebin hızla yükseldiğini söyledi.

Yıl sonu hedefi 750 milyon dolar

Türkiye’nin önemli bir tarım ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Uçak, ihracatçıların yeni pazarlar açmak için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Sezonun yaklaşık 1,5 ay daha devam edeceğini belirten Uçak, yıl sonunda mandalina ihracatının 750 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Uçak ayrıca, bu yıl fiyatların rekabetçi seviyede seyretmesinin ihracatı desteklediğini ve ilaç kalıntısı nedeniyle geri dönen ürün bilgisi bulunmadığını kaydetti.