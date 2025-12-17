Salihli ilçesine bağlı Kocakuz Mahallesi’nde yaşayan Dursun Türken, 18 Kasım’da ormanda topladığı mantarları eve getirdi. Türken’in çocukları Abdullah (7), Miraç Berat (9), Ethem (12) ile 52 yaşındaki ağabeyi Ramazan Türken, mantarları birlikte yedi.

Bir gün sonra kusma ve halsizlik şikâyetleri ortaya çıkan üç çocuk ile amca, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağırlaşan Ethem ve Miraç Berat, İzmir’deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne, Abdullah ise İstanbul’daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Acil nakil kararı alındı

Amca ve iki yeğenin sağlık durumu düzelirken, Ethem’de karaciğer yetmezliği gelişti. Doktorlar, Ethem için acil karaciğer nakli kararı aldı. Bunun üzerine yakın akrabalardan doku örnekleri alınmaya başlandı.

Baba Dursun Türken’den alınan örnekler uyum sağlamayınca, İstanbul’da diğer çocuğuna refakat eden anne Gülseren Türken’e başvuruldu. Anneden alınan karaciğer dokusunun Ethem’le uyumlu olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve organ nakli koordinasyon ekiplerinin hızlı organizasyonuyla anne ambulansla İzmir’e getirildi. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı karaciğer naklinin ardından Ethem sağlığına kavuştu.

Doğum gününde anlamlı hediye

Tedavi süreci tamamlanan Ethem’e doktorları, 29 Kasım’daki doğum gününde çok sevdiği Fenerbahçe forması hediye etti. Hastaneye kaldırılan amca ve nakil gerekmeyen iki çocuk ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

“Annem bana ikinci kez hayat verdi”

Ethem Türken, yedikleri mantarın ardından kardeşleri ve amcasıyla birlikte zehirlendiklerini söyledi. Tedavi sürecinde doktorların kendisine büyük destek verdiğini belirten Ethem, “Annem bana ikinci kez hayat verdi. Karaciğerini verdi. Çok mutluyum, onu çok seviyorum” dedi. Anne Gülseren Türken ise oğluna nakil gerektiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak hiç tereddüt etmeden karaciğerinin bir kısmını verdiğini ifade etti. Türken, bundan sonra mantarlara karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

“Bizim gözümüzde kahraman”

Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Miray Karakoyun, yoğun bakım tedavilerine rağmen Ethem’in karaciğer fonksiyonlarını kaybettiğini belirterek nakil kararının alındığını söyledi. Annenin İstanbul’dan kısa sürede getirildiğini ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karaciğer Nakil Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz da Ethem’i yaşatmak için hızlı bir şekilde nakil kararı aldıklarını belirtti. Annenin uykusuz ve yorgun halde ameliyata alındığını vurgulayan Uğuz, “Anne, evladını kurtardığı için bizim gözümüzde kahraman” ifadelerini kullandı.