İzmir’de üç gündür belirli aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, kentin su yollarındaki hareketliliği denize taşıdı. Yoğun yağışın ardından debisi artan derelerin sürüklediği çamurlu sular İzmir Körfezi’ne ulaşınca, denizin renginde dikkat çekici bir ton farkı meydana geldi.

Kıyı şeridini etkisi altına alan bu doğa olayı, özellikle iç körfezde suyun berraklığını yitirmesine yol açtı. Dereler vasıtasıyla taşınan toprak ve çamur tabakasının deniz suyuyla birleştiği noktalar, kıyı boyunca kahverengi bir görünüme büründü.

Gökyüzünden görüntülendi

Bayraklı sahil şeridi üzerinde gerçekleştirilen insansız hava aracı çekimleri, yaşanan değişimini boyutlarını gözler önüne serdi. Havadan kaydedilen görüntülerde, karadan gelen bulanık su kütlesinin körfezin mavi sularıyla kesiştiği ve geniş bir alana yayıldığı açıkça seçildi.