Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı kooperatif ve kentsel dönüşüm projelerinden ev bekleyen hak sahipleri yeniden sesini yükseltti. Karabağlar’ın Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde 2011’de başlatılan dönüşüm projelerinin 3. ve 4. etap hak sahipleri ile Gaziemir’in Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022’de imzalanan protokole rağmen evlerini alamayan yurttaşlar, bu kez Buca Kırıklar Cezaevi önünde toplandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasına da atıf yapılarak yapılan açıklamada, mağdurların yıllardır süren belirsizlik içinde bırakıldığına dikkat çekildi.

İnşaatlarda ilerleme yüzde 10’da kaldı

Hak sahipleri, özellikle Aktepe ve Emrez mahallelerindeki projelerde neredeyse hiçbir ilerleme olmadığını vurguladı. Birinci etapta inşaatların yalnızca yüzde 10 seviyesinde kaldığına dikkat çeken yurttaşlar, “On yılı aşkın süredir evlerimize kavuşamıyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi. Cezaevi önüne serilen kırmızı halı ise eylemin en dikkat çekici simgesi oldu.

Borç batağında kırmızı halı yok

Kooperatif Mağdurları Birliği Başkanı Ali Alpyavuz, basın metnini okuyarak mağdurların tepkisini dile getirdi. Alpyavuz, “Bu halı, şatafat için değil; mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için seriliyor. Tarih boyunca kırmızı halı güçlüler için serildi. Bugün İzmir’de de aynı durum yaşanıyor: Seçilmişlere ziyaretler, destek açıklamaları, kameralar önünde dayanışma… Peki ya biz? Hayat birikimlerini kaybeden, evsiz kalan, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaşa kırmızı halı yok” ifadelerine yer verdi

Özgür Özel’e sert mesaj!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Alpyavuz, “Sayın Özel, Kayseri’deki mağdurları makamınızda ağırlarken, İzmir’de kooperatiflerin kapılarına zincirler vuruldu. Siz çözüm sözü verdiniz ama mağdurlar yerine başkalarını dinlediniz. Çözüm bir yana, çabanız bile olmadı. Biz sadece Cemil Bey’in ve Ahmet Bey’in dayatmalarıyla karşılaştık. Bu mu sizin ‘Hak, Hukuk, Adalet’ anlayışınız?” diye konuştu.

Kırmızı halı üzerinde ezilenleriz

Eylemin sembolik mesajı ise şu ifadelerle aktarıldı:

“Bizler, kırmızı halının üstünde yürüyen değil; onun altında ezilenleriz. Bu yüzden kırmızı halıyı cezaevi kapısına seriyoruz. Çünkü gerçek dayanışma, gerçek temsil ve gerçek adalet kimlere nasip oluyorsa, kimlere çok görülüyorsa bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır”