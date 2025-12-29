İzmir’de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik yürütülen zimmet soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık: Üyeler zarara uğratıldı, usulsüzlükler tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kooperatif üyelerinin maddi zarara uğratıldığı ve kooperatifin mali ve idari işleyişinde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, kooperatif faaliyetlerine ilişkin çok sayıda şüpheli işlem tespit edildiği öğrenildi.

11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında, kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri, taşeron firma yetkilileri ile birlikte Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda emniyet birimleri harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise firari olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheliler, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosyada yer alan mali incelemelerin sürdüğü, yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.