Son Mühür / İzmir’in Aliağa ilçesinde döküm ve metal işleme sektöründe faaliyet gösteren Atik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut tesislerini genişletmeye yönelik planladığı yeni yatırımı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine girdi. İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenmesinin ardından projeye ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

20 bin metrekarelik genişleme

Proje, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) sınırları içinde, Çoraklar Mahallesi’nde yer alan Atik Metal’e ait parsellerde hayata geçirilecek. Şirket, mevcut tesislere bitişik konumdaki 20.089 metrekarelik alanı da bünyesine katarak parsel birleştirme (tevhid) işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte proje alanının toplam büyüklüğü 101 bin 639,55 metrekareye ulaştı. Yatırım, “Pik ve Sfero Dökümden Otomotiv, Aktarma Organları ve Dizel Motor Parçaları Üretimi Tesisine Parsel ve Proses İlavesi” başlığıyla yürütülüyor.

Yeni tesis binası planlanıyor

Proje kapsamında, dökümhaneden çıkan yarı mamul parçaların işleneceği ve boyanacağı 11 bin 487,20 metrekare kapalı alana sahip yeni bir tesis binası inşa edilmesi planlanıyor. Yeni binada CNC tezgahlarında talaşlı imalat ile daldırma usulü boyama işlemleri gerçekleştirilecek. Yetkililer, yatırımın mevcut döküm kapasitesinde artış içermediğini belirtiyor. Buna göre tesiste yıllık 247 bin 680 ton ergitme ve 238 bin 282 ton döküm kapasitesi korunacak. Proje kapsamında kimyasal üretim, yüzey temizleme, haddeleme veya tel çekme faaliyeti yer almayacak.

Yatırım bedeli 185,6 milyon TL

Projeye ilişkin toplam yatırım maliyeti 185 milyon 697 bin 106 TL olarak hesaplandı. Bu tutar; arazi tahsis bedeli, yeni tesis binasının inşaat giderleri ile makine ve ekipman maliyetlerinden oluşuyor. İnşaat maliyetleri, 2025 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri esas alınarak belirlendi.

70 yılı aşkın deneyime sahip aile şirketi

Merkezi İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Atik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., 70 yılı aşkın sektörel geçmişe sahip, ikinci ve üçüncü nesil yöneticiler tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Firma, gri ve sfero döküm alanında uzmanlaşmış olup GJL200–300 ve GJS400–600 kalite sınıflarında üretim gerçekleştiriyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 180 bin ton olduğu, Aliağa’daki tesislerinde 5 adet otomatik HWS yatay kalıplama hattı bulunduğu belirtiliyor. Hassas işleme süreçlerinde 120’den fazla CNC makinesi kullanılırken, firma bünyesinde yaklaşık 850 nitelikli çalışan, teknisyen ve mühendis görev yapıyor. Atik Metal’in üretiminin yüzde 98’inin Avrupa pazarına ihraç edildiği, başta Almanya, İtalya, Fransa ve Belçika olmak üzere birçok ülkeye tedarik sağlandığı biliniyor. Batı Türkiye’deki konumu sayesinde Avrupa pazarına yönelik lojistik erişimin avantaj sağladığı ifade ediliyor.