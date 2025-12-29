Sultanlar Ligi’nde ilk yarıyı orta sıraların altında tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, dış transferde deneyimli smaçör Ezgi Bektaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İlk yarı karnesi sonrası kadroya takviye

Ligin ilk devresinde oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Göztepe, sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yönetim, hücum hattını tecrübeli bir isimle güçlendirme kararı aldı.

Yunanistan’dan İzmir’e transfer

32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş, son olarak Yunanistan temsilcisi ZAON Kifisias forması giyiyordu. Göztepe, deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Smaçör pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev almıştır. Yeni sezonda şanlı formamızla kendisine başarılar diliyoruz.”

Tecrübeli bir kariyer

Ezgi Bektaş, kariyeri boyunca İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Spor gibi önemli takımlarda forma giydi.

Hedef ikinci yarıda çıkış

Göztepe cephesinde, Ezgi Bektaş transferiyle birlikte özellikle hücumda daha etkili bir oyun planı oluşturulması hedefleniyor. Sarı-kırmızılıların, sezonun ikinci yarısında ligde kalıcı ve istikrarlı bir performans ortaya koyması amaçlanıyor.