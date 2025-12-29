Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nitelikli İstihdam Havuzu Projesi, yeni bir personel istihdam modelini uygulamaya aldı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla başlatılan proje, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında başvuru yapan 478 yurttaşa, Fen İşleri, Yapı İşleri ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarının iş birliğinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Üç alanda uygulamalı eğitim

Adaylar gruplara ayrılarak parke taşı ve bordür döşeme, sıvacılık ile bahçe bakımı, sulama ve budama alanlarında eğitim aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, yapılacak sınav sonucunda aldıkları puan ortalamasına göre Nitelikli İstihdam Havuzu’na dahil edilecek. Belediyede personel ihtiyacı oluştuğunda ise işe alımlar bu havuzdan yapılacak.

“Liyakat esas alınacak”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, projenin Türkiye’ye örnek olacağını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle teknik alanlarda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nitelikli eğitimlerle yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Personel alımlarının herhangi bir ayrıcalık gözetilmeksizin, sınav sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

Kursiyerlerden projeye destek

Parke taşı ve bordür döşeme eğitimi alan Gülen Gül, uygulamalı eğitimin mesleki kazanım sağladığını belirterek kadınların ağır işlerde de yer alabileceğini söyledi. Sıvacılık eğitimi alan Salih Çalışkan ise liyakat temelli bir istihdam modelinin umut verici olduğunu ifade etti.

Sıvacılık eğitimi alan Neşe Diri, kadınların bu işi yapamayacağı yönündeki önyargıları kırmak istediklerini dile getirdi. Bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimi alan Cihan Aydemir ise projenin nitelikli insan gücü yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Serpil Dermen de projenin kendisine yeniden iş hayatına katılma umudu verdiğini söyledi.

Eğitim süresi ve şartlar

Programa katılım için 18 yaşını doldurmuş ve okuryazar olmak şartı arandı. Parke taşı ve bordür döşeme eğitimi 50 saat, sıvacılık eğitimi 70 saat, bahçe bakımı, sulama ve budama eğitimleri ise 90 saat sürdü. Eğitimlere ek olarak iş sağlığı ve güvenliği ile kurum kültürü eğitimleri de verildi.

Eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar Nitelikli İstihdam Havuzu’na dahil edilecek ve belediyenin personel ihtiyacında objektif kriterlere göre istihdam edilebilecek.