Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yılbaşı öncesi denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde yaklaşık 250 restoran ve eğlence mekânı denetimden geçirildi.

Üç gün süren çalışmalarda sahte alkol, kapalı alanda sigara kullanımı, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve resmi belgeler ayrıntılı şekilde incelendi.

Bir işletmeye ihtarname

Denetimler sonucunda hijyen kurallarına aykırılık tespit edilen bir işletme hakkında ihtarname düzenlendi. Diğer işletmelere toplum sağlığı ve güvenliğini riske atmayacak şekilde hizmet sunulmasına ilişkin kurallar hatırlatıldı.

“İhmale izin yok”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yılbaşı gecesinde vatandaşlar için risk oluşturabilecek hiçbir ihmale izin verilmeyeceğini belirtti. İlgili kurumların iş birliğiyle denetimlerin sürdürüleceğini ifade eden Ünsal, kurallara uygun hizmet sunan işletmelere teşekkür etti.