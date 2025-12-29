Altay, 3. Lig 4. Grup’ta sezonun ilk yarısının son bölümünde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle savunma hattındaki istikrarıyla öne çıkan İzmir temsilcisi, son 4 haftayı kayıpsız geçerek devre arasına düşme hattının 8 puan önünde girdi.

Son 4 maçta 4 galibiyet, 0 gol

Ligin ilk yarısının son 4 karşılaşmasını kazanan Altay, bu süreçte rakiplerine gol izni vermedi. Siyah-beyazlı ekip, savunmadaki disiplinli oyunuyla kalesini gole kapatarak taraftarından tam not aldı.

Altay bu periyotta;

Eskişehir Anadolu Spor’u 2-0,

Deplasmanda İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0,

Nazilli Spor’u 3-0,

Deplasmanda Afyonspor’u ise 1-0 mağlup etti.

Savunma hattı alkış aldı

Altay’ın bu başarılı serisinde savunma oyuncuları Yunus Efe, Arif, Sefa ve Özgür’ün ortaya koyduğu uyumlu performans belirleyici oldu. Rakip hücumlara geçit vermeyen savunma hattı, hem hava toplarında hem de bire bir mücadelelerde etkili bir görüntü sergiledi.

Kaleci Semih’ten kritik kurtarışlar

Savunmanın arkasında görev yapan kaleci Semih, yaptığı kritik kurtarışlarla serinin mimarlarından biri oldu. Özellikle deplasman maçlarında önemli pozisyonlara geçit vermeyen Semih, Altay’ın kalesinin gole kapanmasında büyük rol oynadı.

Devre arasına 10’uncu sırada girdi

Bu başarılı seriyle puanını 18’e yükselten Altay, ilk yarıyı 10’uncu sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, düşme hattıyla arasındaki farkı 8 puana çıkararak ikinci yarı öncesinde rahat bir nefes aldı.

Yeni yıl arası sonrası toplanıyorlar

Yeni yıl iznine çıkan Altay’da futbolcular ve teknik heyet, 2 Ocak’ta kulüp tesislerinde yeniden bir araya gelecek. Siyah-beyazlıların, ikinci yarı hazırlıklarına bu tarihten itibaren başlayacağı öğrenildi.