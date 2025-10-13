Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesinde başlatılan, ancak yaklaşık 1,5 yıldır durdurulmuş durumda olan kooperatif inşaatları yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yüzlerce ailenin evlerini beklediği projelerdeki belirsizlik sürerken, mağdur kooperatif üyeleri hafta sonu yarım kalan inşaatlara dev pankartlar asarak tepkilerini dile getirdi.

Pankartlarda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a doğrudan çağrıda bulunularak, inşaatların tamamlanması, mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin şeffaf şekilde açıklanması talep edildi.

BELEDİYE ZABITASI PANKARTLARI KALDIRDI

Hafta başında yani bugün sabah saatlerinde, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Gaziemir’deki yarım kalan inşaat alanına giderek, Cemil Tugay’a hitaben yazılmış dev pankartı kaldırdı.

DAVA BUGÜN BAYRAKLI ADLİYESİ’NDE

Öte yandan Kooperatif mağdurları, belediye ve yüklenici firmalar arasındaki hukuki sürecin önemli bir aşaması bugün İzmir Bayraklı Adliyesi’nde görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, 1 Temmuz 2025 tarihinde İZBETON A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve belediye ile bağlantılı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 157 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla işlem başlatmış; dört gün süren gözaltı sürecinin ardından 11 kişi tutuklanmıştı.