Türkiye’de futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, İstanbulspor ve Ankaragücü formalarını giyen ve halen Bulgaristan ekibi FK Arda’da sportif direktör olarak görev yapan Ivaylo Petkov, vatandaşı Stanimir Stoilov hakkında açıklamalarda bulundu. Petkov, Türkiye’de 8 yıl boyunca mücadele ettiğini ve 2003-2004 sezonunda Christoph Daum yönetiminde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığını hatırlattı.

Göztepe’nin performansını değerlendirdi

Petkov, Göztepe’nin futbol anlamında olumlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Göztepe bu sezon ligde üçüncü sırada yer alıyor. Geçen sezon da takım başarılı bir grafik çizmişti. En önemlisi, takım iyi bir futbol ortaya koyuyor” dedi.

Stoilov’un kariyerine dikkat çekti

Bulgar teknik direktör Stoilov ile Bulgaristan Milli Takımı’nda birlikte oynadıklarını vurgulayan Petkov, Stoilov’un kariyerine dair şunları söyledi: “Hocanın ilk deneyimi Litex Lovech ile başladı. Çok yetenekli bir teknik adam. Bulgaristan ve Kazakistan’da önemli başarılar elde etti. Özellikle Kazakistan’ın Astana takımını Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı.”

Petkov, Stoilov’un aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı ve Levski Sofya’yı da çalıştırdığını hatırlatarak, “Stoilov futbol bilgisini sahaya yansıtan bir hoca. Göztepe’deki futbolcuların hocayla uyumu çok iyi. Takımın hem performansı hem de oyuncuların kalitesi yüksek” ifadelerini kullandı.

Sportif direktörlük dışında düşüncesi yok

FK Arda’daki sportif direktörlük görevini sürdüren Petkov, Türkiye’den gelen teknik direktörlük tekliflerine rağmen sahaya dönmeyi düşünmediğini belirtti: “Teknik direktörlük yapmayı planlamıyorum. Sportif direktör olarak görevime devam edeceğim. Teknik adam olarak sahaya inmek gibi bir niyetim yok.”