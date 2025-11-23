Son Mühür- Merkez Bankası'nın Ekim 2025 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, İzmir’de konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda ise yüzde 30,7 artış gösterdi.

Emlak değerleme şirketi Endeksa'nın verilerine göre ise İzmir ilinde Ekim 2025 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları yüzde 27,84 arttı.

İzmir'de aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 5 milyon862 bin 750 TL olarak belirlenirken ortalama satılık konut büyüklüğü 125 metrekare olarak kayıtlara geçti.



İzmir'de ortalama geri dönüş süresi ne kadar?



Çeşme'nin 127 bin 550 Tl'yle en pahalı, Kınık'ın 19.541 TL'yle en düşük olduğu İzmir'de satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Ekim 2025 sonu itibarıyla 46 bin 902 TL olarak belirlendi.

Endeksa'nın raporlamasına göre aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri ise 14 yıl seviyelerinde olduğu vurgulandı.



İzmir'de konut fiyatları en Fazla artan ilçeler...



Ekim 2025 sonu itibarıyla konut için İzmir ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Bayındır, Çeşme, Foça, Aliağa, Kemalpaşa, Karaburun, Narlıdere, Çiğli olarak belirlendi.

İzmir'de konut fiyatları en az artan ilçeler...

Yine Ekim 2025 sonu itibarıyla konut için İzmir ilinde en az değer kazanan ilçeler sırasıyla, Kiraz, Güzelbahçe, Ödemiş, Kınık, Tire oldu.



İzmir'de en kısa geri dönüşlü ilçeler...



Amortisman(Geri dönüş) süreleri dikkate alındığında ise Ekim 2025 sonu itibarıyla İzmir ilinde en kısa geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla, Kemalpaşa, Selçuk, Kınık, Konak, Bayındır olarak kayıtlara geçti.



İzmir'de en geç Geri Dönüşlü ilçeler...



Amortisman süreleri dikkate alındığında Ekim 2025 sonu itibarıyla İzmir ilinde en geç geri dönüşe sahip ilçeler sırasıyla Çeşme, Kiraz, Urla, Foça, Karaburun oldu.



İzmir'de Bayındır sürprizi...



Ekim 2025 itibarıyla konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 30 oranında artış gösterdiği süreçte İzmir'de Bayındır ilçesi yüzde 71'lik artışla zirveye yerleşti. Bayındır'ı yüzde 62 artışlar Çeşme ve Foça takip ederken, Aliağa yüzde 55 artışla İzmir'de dördüncü sırada yer alan ilçe oldu.