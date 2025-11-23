İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen elim bir iş kazasında, 49 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, iş güvenliği meselesini bir kez daha gündeme taşıyarak bölge halkını derin üzüntüye boğdu.

Torbalı Ayrancılar’da yaşanan acı olay

Kaza, dün Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak üzerinde bulunan özel bir inşaat alanında gerçekleşti. İnşaatta görevli olarak çalışan Enver Takım (49) adlı işçi, ilk belirlemelere göre çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.

Çevredeki diğer işçilerin durumu derhal bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz işçi Takım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adli Tıp süreci başladı: Geniş çaplı soruşturma

Enver Takım’ın cansız bedeni, olay yerindeki detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen bu ölümcül iş kazasıyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, kazanın kesin nedeni, ihmal ihtimalleri ve inşaat alanındaki iş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği detaylı olarak araştırılıyor.