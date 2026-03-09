Son Mühür / İzmir iş dünyasında ekonomik hareketlilik sürerken, kentin köklü ve stratejik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla ilgili mahkemelerden peş peşe kararlar çıkmaya devam ediyor. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davalarda bu sefer enerji sektöründen makine otomasyonuna kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin 'mühlet' ve nihai iflas kararları çıktı.

Rata Elektrik için bir yıllık koruma kalkanı

Enerji altyapısı ve elektrik taahhüt işlerinde Ege Bölgesi’nin tanınmış firmaları arasında olan Rata Elektrik Elektronik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için yargıdan önemli bir karar geldi. Özellikle sanayi bölgelerindeki yüksek gerilim hatları ve trafo merkezi projeleriyle adından söz ettiren şirket, Rahime Çetinkaya Coşğun ve Ufuk Coşğun ile birlikte yürüttüğü konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet hakkı kazandı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Mart 2026 tarihli duruşmada verdiği kararla şirketin mali tablosunu düzeltmesi için tanınan süreyi uzatırken, daha önce konulan ihtiyati tedbirlerin de devamına hükmetti. Geçmişte özellikle yenilenebilir enerji entegrasyonu ve kamu ihalelerindeki başarılı teslimatlarıyla bilinen Rata Elektrik için Konkordato Komiseri Zelal Sezer Kaplan görevine devam ederken, alacaklıların 15 gün içinde kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Otomasyon ve ticaret devlerine "geçici mühlet"

İzmir’in ihracat potansiyeline katkı sunan ve CNC sistemleri ile endüstriyel otomasyon çözümlerinde uzmanlaşan MTO Makine Otomasyon Sistemleri de yargı denetimine giren bir diğer firma. Murat Han Kanal ile başvuruda bulunan şirket hakkında, mahkeme 4 Mart 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Otomotiv yan sanayi için geliştirdiği robotik sistemlerle sektörde "yenilikçi girişim" ödüllerine layık görülen ve Avrupa pazarında önemli iş ortaklıkları bulunan MTO Makine’nin süreci S.M.M.M. Volkan Harman’ın gözetiminde yürüyecek.

Benzer bir gelişme, dış ticaret ve tedarik zinciri yönetiminde İzmir’in aktif firmalarından olan Doğan Çavuşoğlu İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi cephesinde yaşandı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı incelemede, şirketin mali belgelerini eksiksiz bularak 3 aylık geçici mühlet kararı tesis etti. SMMM Dilek Turan Ertaşkın’ın komiser olarak atandığı süreçte, firmanın uluslararası ticaret bağlantılarını koruyarak borç yapılandırma planını sunması bekleniyor.

SZR Mağazacılık için yolun sonu geldi

Kentte inşaat ve perakende sektöründe geniş bir portföye sahip olan SZR Mağazacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Sezer Başaran için ise mahkemeden beklenen olumlu haber gelmedi. Daha önce İzmir’de lüks konut projeleri ve modern mağazacılık konseptleriyle dikkati çeken firmanın kesin mühlet talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Şirketin borca batık olduğu tespit edilirken, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 4 Mart 2026 günü saat 14.08 itibarıyla şirketin iflasına karar verdi. Tasfiye sürecinin adi usule göre yapılmasına hükmedilen bu kararla birlikte, firmanın mal varlıkları alacaklıların zararlarının tazmini için icra iflas müdürlüğü denetimine geçti.