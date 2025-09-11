Mali sıkıntılarını aşamayan Ölmez Madencilik Reklam İnşaat Elektrik Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Turizm Nakliye Pazarlama Ltd. Şti. ile şirket ortağı Mete Ölmez, mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 09 Eylül 2025 tarihinden itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Komiser görevlendirildi

Mahkeme, belgelerin eksiksiz olduğuna dikkat çekerek sürecin sağlıklı ilerlemesi için Yeminli Mali Müşavir Levent Gençyürek’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, şirketin yeniden yapılanma şansını yakından inceleyecek.

İlk duruşma aralıkta

Konkordato sürecine ilişkin ilk duruşmanın 04 Aralık 2025’te saat 11.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacağı açıklandı.

İtiraz yolu açık

Mahkeme kararında, konkordatoya itiraz etmek isteyenlere 7 gün süre tanındı. İlgililer, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir neden bulunmadığını delilleriyle sunarak talebin reddini isteyebilecek.