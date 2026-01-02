Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kentin tarihi dokusunu korumaya yönelik iki kritik karara imza attı. Tire ilçesinde yeni bir nekropol alanı keşfedilirken, Konak Güzelyalı’da tescilli yapı komşuluğuna dair sınırlar netleştirildi.

Tire’de antik Nekropol keşfi: 3. Derece arkeolojik sit ilanı

İzmir’in Tire ilçesi, Topalak Mahallesi Çamdere Mevkii’nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda önemli bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Özel mülkiyete ait 241 ada, 16 parselde yapılan tespitlerde; Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemlerine tarihlendiği anlaşılan mezar stelleri, çatı kiremidi ve seramik parçaları bulundu.

Yapılan uzman incelemeleri neticesinde, düşük yoğunluklu bir "Nekropol" (antik mezarlık) olduğu anlaşılan bölge, Koruma Bölge Kurulu tarafından "3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edildi. Karar uyarınca, söz konusu taşınmazın tapu kaydına şerh düşülmesine ve bölgedeki koruma amaçlı imar planları hazırlanana kadar geçiş dönemi koruma esaslarının 3 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

Konak Güzelyalı’da koruma alanı sınırları belirlendi

Kurulun bir diğer önemli kararı ise Konak ilçesi Güzelyalı (Üçkuyular) Mahallesi’ne yönelik oldu. 2915 ada, 57 parselde bulunan ve geçmiş yıllarda "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilen tarihi yapının çevresindeki yapılaşma koşulları masaya yatırıldı.

Söz konusu tescilli taşınmazın karşısında bulunan ve riskli yapı tespiti yapılan 6269 ada, 7 parseldeki taşınmazın durumu, "tescilli parsele cephe verip vermediği" ve "koruma alanı içinde kalıp kalmadığı" açısından incelendi.

Uygulama yetkisi belediyeye devredildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6269 ada 7 parselin, Kurul tarafından yeni belirlenen "Koruma Alanı" sınırları dışında kaldığı tespit edildi. Bu karar doğrultusunda, tescilli yapıya komşu olan bu parseldeki inşaat ve uygulama işlemlerine dair değerlendirme yetkisi, ilgili Belediye Başkanlığı’na bırakıldı.

Koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor

Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararlar, İzmir’in hem kırsal hem de kentsel alanlarındaki kültürel varlıkların korunması adına büyük önem taşıyor. Tire’deki yeni sit kararı ile antik döneme ait izler koruma altına alınırken, Konak’taki karar ile kentsel yenilenme süreçlerinde tescilli eserlerin çevre etkileşimi hukuki bir zemine oturtulmuş oldu.