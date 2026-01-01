İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi, akşam saatlerinde korkutan bir yangın olayına sahne oldu. Muzaffer İzgü Sokak üzerinde faaliyet gösteren iki katlı bir kafeteryanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 21.00 sularında işletmenin üst katından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye personeli, emniyet güçleri ve tıbbi müdahale ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi facianın önüne geçti

Olay yerine hızla intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlerin binanın tamamına ve bitişikteki yapılara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde çatı katındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yoğun dumana maruz kalan ve içeride bulunan Z.E. ile eşi M.E., itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, ambulansla en yakın sağlık kuruluşu olan Alsancak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şömine detayı dikkat çekti: Soruşturma devam Ediyor

Hastaneye kaldırılan karı kocanın sağlık durumlarının takip edildiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri işletme içerisinde soğutma çalışmaları ve teknik inceleme başlattı. İlk bulgular ve yapılan ön değerlendirmeler ışığında, yangının kafenin çatı katında bulunan şömineden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Emniyet birimleri, yangının kesin çıkış sebebinin netleştirilmesi amacıyla geniş çaplı bir tahkikat yürütüyor.