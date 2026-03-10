Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'dı.

ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde yaşananlar tek tek ele alındı. Deneyimli gazeteci Hasan Çölmekçi, savaşın temellerinde yatan nedenleri sıraladı ve Çin'in ABD için daha önemli ve temel hedef olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgede yaşanan gerilimde Türkiye'nin konumundan da bahseden Çölmekçi, bugün yaşanan 'Güney Kıbrıs'a F-16 yerleştirme' gelişmesinden de bahsetti.

İşte, gündem Masası'nda Hasan Çömekçi'nin ABD-İsrail-İran savaşıyla ilgili söyledikleri:

''Bizim çevremiz şu an ateş çemberinde. Amerika, İran’dan istediğini kısa sürede almak istiyordu ancak savaş uzayacak gibi. Rusya, Ukrayna savaşında da işi bitirecek sanıyordu ama 3. yılına giriyoruz o savaşta da. bundan anlıyoruz ki, süper devletler güçlü görünseler bile, tamamen işi bitirecek değiller. Orta Doğu gibi bir bölgede Amerika’nın daha önce Irak’a yaptığı öne hava saldırısı sonradan kara harekatı Irak’ta istediği sonuca ulaşmış ve Saddam’ı devirmişti. Ama burada Hamaney’i öldürmesine rağmen, üst düzey komutanları öldürmesine rağmen gördüğüm kadarıyla bu iş uzayacak. Cidden şu anda gördüğümüz gibi İran Amerika’ya ve İsrail’e ciddi zararlar vermiş durumda. İsrail bizim hava sahamız güçü diyordu ama delil deşik oldu ve insanlar artık sığınaklarda yaşamaya başladı. İran görüldüğü gibi kolay lokma olmadı.''

''O halklar gözünü açar mı açmaz mı bilemem...''

''Çeşitli kargaşalar çıkartıp hükümeti devirmek istiyorlardı. Hala da uğraşıyorlar hem MOSSAD ajanları hem CIA ajanları İran içinde… Orada özellikle Kuzey bölgesinde Azerbaycan’a yakın noktada kürtler ile Türkler arasında… İran bilindiği gibi aynı bizi gibi etnik gruplardan oluşuyor. Ama tabi İran’da daha fazla gruplar var. bu grupları harekete geçirerek kendisinin yapamadığını o gruplara yaptırmak istiyor, tetikçi kullanmak istiyor. Ama bunda da başarılı olur mu olmaz mı? O halklar gözünü açar mı açmaz mı bilemem. Çünkü bir deneyim yaşadı Amerika’ya karşı bizim bölgemizde bir tepki var. Ne kadar da olsa türk halkı da Kürt halkı da bunları gördü. Arap halkları da gördü… O yüzden de Amerika’nın yanında durma yı biraz beli ediyorlar gibi görünüyor.''

''Balıkları ürküteceksiniz' denilen bir ortamda...''

''Öte yandan, NATO da bizim ülkemize patriot kurdu. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda Biden döneminde patriot sistemlerinin Türkiye’ye gelmesine izin verilmedi. Bunun üzerine de biz ne yaptık? Yönümüzü Avrupa’ya, Çin’e ve Rusya’ya çevirdik ve Rusya’dan S-400’ler aldık. Amerika tabi buna ciddiyetle karşı çıkmıştı. Demişti ki, ‘’Siz NATO ülkesisiniz, NATO karşıtı bir ülkeden nasıl bu sistemi alırsınız?’’ Bu adı üstünde savunma sistemi. Siz vermezseniz patriotu biz de bu şekilde davranırız.

Bununla birlikte biz de en iyi şekilde savunma sistemimizi hazırladık ve savunma sanayisinde de çok ileriye gittik. Bu şekilde işte güçlü devlet olduk. İşte, savunma sanayisine yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Kalkıpta balıkları ürküteceksiniz denilen bir ortamda biz silahlarımızı güçlendirdik yaptık. İşte, ne kadar da önemli olduğunu bu noktada görüyorsunuz. Sen ne kadar güçlü olursan o kadar caydırıcı olursun.''

ABD ve İsrail'in okul saldırısı

''Amerika aşama aşama giden bir ülke. Önce her hangi bir savaş girmeyeceğini söyledi. Sonra yığınak yapmaya başlayınca da dün Trump açıklama yapıyor, ‘Biz saldırmasaydık onlar 1 hafta içinde bize saldıracaklardı. O yüzden kendimizi korumak için bunu yaptık’ İran Amerika’ya saldıracaktı yani… Nereye saldıracak? En fazla İsrail’e saldırır… Ki zaten İsrail bir terör devleti olarak ortalığı kan gölüne çevirdi. Gazze’de yaptıkları belli…

Aynı Irak’ta yaptıkları gibi yapıyolar. O zamanda Irak’ta nükleer bomba var demişti ve ülkeye girmişlerdi. Daha sonra böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Libya’da yaptıkları… İnsanlara çoka çok çektirdiler. Şu anda İran’da bombaladığı okulda 175 kişi hayatını kaybetti. Aslında nsanların ayağa kalkması gereken bir durum bu. Katliam yaptılar resmen orada. İran şimdi gitse Amerika’da böyle bir şey yapsa ne olur? Tüm dünya ayağa kalkardı.''

''Asıl hedef Çin''

''Amerika’nın asıl hedefi ne biliyor musunuz? Çin. Çünkü, Çin en fazla petrolü İran’dan alıyor ve şu anda onun enerji yolunu kesti. İran’dan şu anda Çin’e petrol gidemiyor. Çin çünkü çok güçlendi. Amerika’nın rakibi Rusya falan değil. Bu yüzden asıl mesele Çin. Çünkü, o kadar üretimi var ki… Tüm dünya ticaretinde söz sahibi olmaya başladı. Bu olaydan sonra da Amerika önce Venezuela’ya saldırdı. Çünkü oranında 1 numaralı petrol alıcısı Çin… Sonra da İran’a saldırdı. Yani, Çin’in petrol ana damarlarını kesiyor şu anda Amerika. Sonraki hedef de Tayvan olabilir. Buna da dikkat etmek lazım.

Amerika’nın şunu da gördüğünü farkediyorum. İsrail’in ne kadar zayıf olduğu ortaya çıktı. Yani şu an İsrail değil bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye. Amerika’nın bunu bilmesi gerekiyor. bunu ders olarak alması lazım. 15 Temmuz darbe girişiminde Amerika’nın da parmağı vardı. Başaramadılar. O zaman ortaya çıkmıştı, şimdi de ortaya çıkıyor.''

''30 yıl sonra Kıbrıs’ta 6 tane F-16''

''30 yıl sonra Kıbrıs’ta 6 tane F-16’mız konuşlandı. Çünkü, Güney Kıbrıs’a hem İsrail hem de Yunanistan çok büyük askeri yığınak yaptılar. İngiltere biliyorsunuz ki oranın garentör ülkesi ve biz şu anda yapmamız gerekeni yapıyoruz. Demiş olduk ki: ‘sen yığıyorsun al ben de bunu yapıyorum’. Şu anda da 6 tane F-16’mız orada. Bunun dışında askeri üslerimiz de orada. Şu anda bize bir tehdit olursa, orada kullanabileceğiz.

Şu anda mesela oradan bir İsrail gemisi geçtiğinde ‘hoop.. burası dingonun ağrı değil’ diyebiliyoruz. Biz neden Libya ile anlaşma yaptık? İşte bu kıtasahanın önemi için. bu deniz bölgelerini kontrol edebilmek için. Zaten bu ülke öyle bir savaş durumuna geldiği zaman herkes birleşir. CHP’lisi AK Partilisi, DEM’lisi MHP’lisi, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, canla başla mücadele eder.''