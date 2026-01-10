Son Mühür/Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2026 yılının ilk klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İZDSO) sahneye çıktığı konserde orkestra, uluslararası arenada sayısız başarıya imza atmış Romen orkestra şefi Ion Marin yönetiminde performans sergiledi.

Genç piyanistlerden büyük başarı

Konserin solistleri, Hollanda’nın genç yetenekleri Lucas ve Arthur Jussen oldu. 1993 ve 1996 doğumlu kardeşler, özellikle Avrupa’daki konserlerde kazandıkları beğeni ile tanınıyor. Parlak kariyerleri ve teknik ustalıklarıyla tanınan Jussen Kardeşler, İzmir’deki izleyicilere unutulmaz bir performans sundu.

İki bölümlük müzik ziyafeti

Konserin ilk bölümünde Jussen Kardeşler, Francis Poulenc’in İki Piyano İçin Konçerto eserini seslendirdi. İkinci bölümde ise orkestra, Nikolay Rimski-Korsakov’un 1888 yılında Binbir Gece Masalları’ndan esinlenerek bestelediği Şehrazat eserini yorumladı. Eserde, Rus halk müziği ve Doğu ezgilerinin incelikli kullanımı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Ayakta alkışlanan performans

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda sanatseverler, Jussen Kardeşler’i, şef Ion Marin’i ve orkestra üyelerini uzun süre ayakta alkışladı. Konser, İzmir’in kültür sanat takvimine güçlü bir başlangıç yaparken, klasik müzikseverler için hafızalardan silinmeyecek bir gece olarak kayıtlara geçti.