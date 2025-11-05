Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’de Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, yemek dağıtımı yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay, Konak ilçesi Basmane semtinde, Alim Şerif Onaran Sokak ile 960 Sokak’ın kesişiminde, Basmane Camii yakınlarında meydana geldi.

Yemek isteyince tartışma çıktı

Edinilen bilgilere göre, Cinoğlu’nun önünü kesen iki kişi, Kızılay Aşevi’nde hazırlanan yemekten almak istediklerini belirtti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce, saldırganlardan biri silahını çıkararak Cinoğlu’na ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki bacağından yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı, durumu iyi

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cinoğlu’nun ameliyat edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Olay sonrası kaçan saldırganın madde bağımlısı olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.