TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da uzun yıllardır gündemde olan stat projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil-kırmızılı kulüp yönetimi, yeni stadın yapım sürecinde sona gelindiğini ve artık gözlerin atılacak son imzaya çevrildiğini açıkladı.

Stat projesinde sona yaklaşıldı

Karşıyaka yönetimi tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında stat yapımına ilişkin protokolün hazırlandığı ve imza sürecinin son aşamaya geldiği belirtildi. Projenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Protokol Bakanlığa iletildi

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından hazırlanan ortak protokolün imzalanarak ilgili Bakanlığa sunulduğu vurgulandı. Kulüp yönetimi, süreçte üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini ve artık resmi onayın beklendiğini kaydetti.

“Camiamızın gözü Bakanlıkta”

Karşıyaka yönetimi, stat projesinin tamamlanması için son aşamada olduklarını belirterek, imza sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Karşıyaka’nın yıllardır özlemini duyduğu stadın hayata geçirilmesi adına bekleyen imza sürecinin hızlandırılmasını camiamız adına önemle bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Taraftara ve paydaşlara teşekkür

Kulüp, süreç boyunca destek veren taraftarlara, bürokratlara ve spor camiasının tüm paydaşlarına teşekkür ederek, Karşıyaka’ya yakışan modern bir stadın en kısa sürede kazandırılmasının en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Basketbol takımında ayrılık

Öte yandan Karşıyaka cephesinde bir diğer gelişme ise basketbol takımında yaşandı. Süper Lig’de düşme hattında bulunan ekipte başantrenör Candost Volkan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüp, Volkan’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.