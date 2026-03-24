Enerji maliyetlerinin arttığı bir dönemde yapılan teknik incelemeler, evlerde yaygın olarak kullanılan elektrikli fırınların tüketimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Verilere göre standart bir fırının gücü 2000 ile 5000 Watt arasında değişirken, bir buzdolabı 300 ile 800 Watt seviyesinde kalıyor.

Bu karşılaştırma üzerinden yapılan hesaplamalarda, bir fırının çalıştığı anda harcadığı enerjinin yaklaşık 65 buzdolabının toplam tüketimine denk geldiği belirlendi. Bu durum, birçok kullanıcı için beklenmedik bir tablo oluşturdu.

Isıtma süreci enerji yükünü artırıyor

Buzdolapları mevcut soğuk havayı korumaya odaklı çalıştığı için daha düşük enerji tüketiyor. Buna karşılık fırınlar, kısa sürede yüksek sıcaklıklara ulaşmak zorunda olduğu için yoğun enerji kullanıyor. Özellikle 200 derece ve üzeri sıcaklıklara çıkış sürecinde cihazın enerji ihtiyacı artıyor.

Uzmanlara göre bu fark, tüketim açısından en belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Fırınların bu hızlı ısıtma süreci, elektrik faturalarına doğrudan yansıyor.

Aylık tüketimde ciddi artış yaşanabiliyor

Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak bir fırının aylık tüketimi 40 ile 90 kWh arasında değişebiliyor. Bu da özellikle sık kullanımda toplam elektrik giderini belirgin şekilde artırıyor.

Enerji maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde, bu tarz tüketim değerleri vatandaşların dikkatini daha fazla çekmeye başladı. Çünkü fark edilmeden oluşan bu harcama, faturada önemli bir yer tutuyor.

Tasarruf için basit ama etkili yöntemler var

Uzmanlar, fırın kullanımından tamamen vazgeçmeden de tüketimi düşürmenin mümkün olduğunu ifade ediyor. Bu kapsamda bazı öneriler öne çıkıyor.

Yemeğin pişmesine yakın fırının kapatılması ve içerideki ısının kullanılması, en sık önerilen yöntemlerden biri. Ayrıca pişirme sırasında kapağın gereksiz açılmaması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü her açılışta ısı kaybı yaşanıyor ve cihaz yeniden enerji harcıyor.

Bunun yanında ısıyı iyi tutan kapların tercih edilmesi ve birden fazla yemeğin aynı anda pişirilmesi de tüketimi azaltan yöntemler arasında yer alıyor.

Elektrik tasarrufu artık daha kritik

Enerji altyapısına yönelik riskler ve artan maliyetler nedeniyle tasarruf konusu giderek daha önemli hale geliyor. Uzmanlar, küçük önlemlerle büyük farklar oluşturulabileceğini belirtiyor.

Fırın gibi yüksek tüketimli cihazların bilinçli kullanımı, hem bütçeyi koruyor hem de gereksiz enerji harcamasının önüne geçiyor. Vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.