Son Mühür/Beste Temel- İzmir Barosu’nun 2026 yılındaki Olağan Genel Kurulu öncesinde siyasi ve mesleki gruplar hazırlıklarını sürdürürken, Baro’nun köklü yapılarından biri olan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Grup, yıllardır hukuk mücadelesini tavizsiz bir kararlılıkla sürdüren ve mesleki tecrübesiyle öne çıkan Avukat Hakan Ayaz’ı, Baro Başkanlığı için aday gösterdiğini resmen açıkladı. Bu adaylık kararı, grubun gelecek dönem için belirlediği iddialı hedeflerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Temel ilkeler yeniden vurgulandı

Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu tarafından yapılan kapsamlı açıklamada, grubun kuruluşundan bu yana savunduğu temel ilkeler güçlü bir şekilde tekrarlandı. Yapılan duyuruda, "Cumhuriyet’in değerlerine, hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımız ve savunma mesleğinin bağımsızlığı temelinde, mesleğimizi ve Baro’muzu daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla yola çıkıyoruz," ifadelerine yer verildi. Grup, “Baro, öncelikle avukatın menfaatlerini korumalıdır” felsefesiyle çıktıkları bu yolda, 2026 seçimleri için ana mottolarını ise “Birlikte Güçlüyüz” olarak belirledi. Bu slogan, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırma ve kolektif hareket etme arzusunu simgeliyor. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, bu geleneksel duruşunu yeni dönemde de koruyarak mesleğin itibarını yücelten ve adaletin peşinden koşan bir Baro yönetimini hedefliyor.

Hakan Ayaz’ın mesleki birikimi ve vizyonu

Grubun başkan adayı olarak belirlediği Avukat Hakan Ayaz, mesleki kariyeri boyunca özellikle savunma hakkının tam ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi, yargı erklerinin bağımsızlığının güçlendirilmesi ve demokratik hukuk devletinin kurumsal yapılarının korunması yönündeki çalışmalarıyla tanınan bir isim. Grubun yaptığı açıklamada, Avukat Ayaz’ın bu derin birikiminin, İzmir Barosu’nun geleceğine yenilikçi ve kapsayıcı bir vizyon katacağına olan inanç net bir şekilde dile getirildi. Aday Ayaz’ın öncelikleri arasında, avukatların mesleki sorunlarına çözüm üretmek, mesleğin itibarını yükseltmek ve Baro’yu toplumsal adalet taleplerinin sesi haline getirmek bulunuyor.

Tüm meslektaşlara dayanışma çağrısı

Grup, açıklamasının son bölümünde, İzmir Barosu’na kayıtlı tüm avukatlara yönelik güçlü bir çağrıda bulundu. "Hukukun üstünlüğüne, laik Cumhuriyet değerlerine ve meslek onuruna sahip çıkma hassasiyeti taşıyan tüm meslektaşlarımızı, dayanışma ruhu içinde ortak bir hedefe kenetlenmeye davet ediyoruz," denilerek birlik mesajı verildi. Avukat Hakan Ayaz, 1966 Nazilli doğumlu olup, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 1992 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. Mesleki faaliyetlerinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği gibi önemli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almış olan Ayaz, 2016 yılından bu yana İzmir Barosu Delegeliği görevini de yürütmekte. Evli ve bir torun sahibi olan Hakan Ayaz’ın adaylığı, Baro seçim rekabetini şimdiden hareketlendirmiş durumda.