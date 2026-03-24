İzmir’de 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklar Cem Acar ve Burak Kaya’nın yargılandığı dosyada tanık L.K., önceki ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek değiştirdi.

Olay nasıl yaşandı?

Bayraklı’da yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022’de iş görüşmesi için Bornova’daki bir adrese gitmek üzere evden ayrıldı. Kızına ulaşamayan baba Serdar Çiçek’in yaptığı kayıp başvurusunun ardından genç kızın Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çiçek, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturmada dikkat çeken detaylar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Çiçek’in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği belirlendi. Bu tespit üzerine yapılan çalışmalar sonucunda Cem Acar gözaltına alındı. Acar hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla işlem yapılırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve elektronik kelepçe takıldı.

Çiçek’in telefonu üzerinde bulunduğu belirlenen Burak Kaya ise “gasp” suçundan tutuklandı. Daha sonra yapılan Adli Tıp incelemesinde Kaya’nın kan ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildiği açıklandı.

Davada suçlamalar genişletildi

İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Cem Acar hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından, Burak Kaya hakkında ise “yağma” suçundan hapis cezası talep edildi. Süreç içerisinde aile, sanıkların “kasten öldürme” suçundan da yargılanması için başvuruda bulundu.

Hazırlanan ek iddianameyle birlikte Cem Acar hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve “uyuşturucu madde ticareti” suçundan ek ceza talep edildi. Dosyalar birleştirilerek yargılama genişletildi.

Sanıklardan suçlamalara ret

Duruşmada savunma yapan Cem Acar, suçsuz olduğunu öne sürerek, birlikte uyuşturucu kullanmadıklarını ve Çiçek’e herhangi bir madde vermediğini iddia etti. Ailenin avukatları ise sanığın önceki ifadeleriyle çeliştiğini savundu.

Burak Kaya da kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, olayla bağlantısının olmadığını dile getirdi.

Aileden sert tepki

Duruşmada söz alan baba Serdar Çiçek, sanık Cem Acar’ın doğruyu söylemediğini öne sürerek, olay anına ilişkin görüntülerin bulunduğunu ifade etti. Anne Remziye Çiçek de sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu.

Tanık ifadesini değiştirdi

Duruşmanın en dikkat çeken gelişmesi ise tanık L.K.’nin beyan değişikliği oldu. Daha önce verdiği ifadeleri baskı altında söylediğini iddia eden L.K., Cem Acar ile evlilik planı yaptıklarını belirterek, suçlamalara inanmadığını dile getirdi.

Mahkeme başkanının, neden bu durumu daha önce dile getirmediği yönündeki sorusuna L.K., “Kendimi yanlış ifade etmişim” yanıtını verdi.

Mahkemeden ara karar

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca olay yerinde keşif yapılması, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi kararlaştırıldı. Duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi.

