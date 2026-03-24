Son Mühür / Yağmur Daştan - Urla’nın bereketli toprakları ve kadim mutfak kültürü, "Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı" ile bir kez daha baharın gelişini kutlamaya hazırlanıyor. Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’nın lansman toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, doğanın uyanışını müjdeleyen bu özel etkinliğin sadece bir şenlik değil, aynı zamanda ilçenin doğasına ve kimliğine sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı. 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleşecek festivalin detaylarını paylaşan Başkan Balkan, bir yandan tüm doğaseverleri Urla’nın hikayesine ortak olmaya davet ederken, diğer yandan ilçenin kıyılarını ve tarım arazilerini tehdit eden çevre sorunlarına karşı dikkatleri çeken mesajlar verdi. Başkan Başkan, Urla’nın sahipsiz olmadığını belirterek yerel mirası koruma sözü verdi.

“Her lezzet bir hikaye barındırır”

Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’nın lansman toplantısında konuşan Başkan Balkan, “Ramazan Bayramı’nın huzurunu geride bırakırken, şimdi doğanın uyanışını karşılayan başka bir bayramın heyecanını yaşıyoruz. Toprağın yeniden nefes aldığı, doğanın canlandığı, baharın kendini hissettirdiği o özel zamanlardayız. Urla’nın doğayla kurduğu bağı, hafızasını ve ruhunu birlikte hissedeceğimiz bir festival hazırladık. Çünkü bazı şehirler vardır; anlatılmaz, hissedilir. Urla da tam olarak böyle bir yer. Toprağıyla, rüzgârıyla, sofraya gelen her lezzetle bir hikaye anlatır. Bizim bu festivalle yapmak istediğimiz de tam olarak bu hikayeyi görünür kılmak” dedi.

“Doğayla yeniden bağ kurma daveti”

28 ve 29 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’nda yürüyüşlerden müziğe ve söyleşilere kadar pek çok etkinlik düzenleneceğinin de altını çizen Başkan Balkan, “Ama en önemlisi; geçmişten bugüne taşınan bir yaşam kültürü var. Cumartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalimiz, gün boyunca atölyeler, söyleşiler ve kültür gezileriyle devam edecek. Geleneksel bilgiyi modern bakışla buluşturan içerikler, mutfakla bilimi aynı sahnede bir araya getirecek. Pazar günü ise doğaya biraz daha yaklaşacağız. Ot tanıma gezileriyle başlayıp, tarımın geleceğini konuştuğumuz panellerle devam edeceğiz. Çocuklarımız için oyunlar, gençler için ilham, üreticilerimiz için yeni ufuklar olacak. Ama açık söylemek gerekirse, bizim için en kıymetli olan şey programın kendisi değil… Bu festival; birlikte üretmenin, paylaşmanın ve doğayla yeniden bağ kurmanın bir davetidir” dedi.

‘Gökbey’ tepkisi: Bu sürecin takipçisiyiz

Konuşmasında, Urla’nın Demircili ilçesinde uzun süredir gemi söküm tartışmalarına neden olan Gökbey gemisi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Balkan, şunları söyledi: “Bugün dünyada en çok konuşulan kavramlardan biri sürdürülebilirliktir. Oysa biz, bu kavramı yıllardır bu topraklarda yaşayan bir kültürün parçası olarak biliyoruz. Çünkü Urla’da yaşam, doğayla uyum içinde sürer; onu tüketmeden, onunla birlikte var olmayı esas alır. Tam da bu nedenle son dönemde yaşanan bazı gelişmeler hepimizi endişelendiriyor. Demircili’de hurda bir geminin sahilimizde parçalanmak istenmesi kabul edilebilir değildir. Bu tür işlemler, ciddi çevresel riskler barındırır; deniz ekosistemine, kıyı yapısına ve doğal yaşama zarar verme ihtimali taşır. Bu sürecin yakından takipçisi olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Urla’nın kıyıları sahipsiz değildir.”

152 dönümlük arazi için imar çıkışı: Kaygılanıyoruz

“Kuşçular’daki yaklaşık 152 dönümlük tarım arazisi ve doğal sit alanının merkezi bir kararla imara açılması da bizleri kaygılandırmaktadır” sözleriyle de açıklamasına devam eden Balkan, “Bu topraklar yalnızca birer parsel değil; üretimin, kültürün ve yaşam bilgisinin taşıyıcısıdır. Bu nedenle alınan kararların, yerelin gerçekliği ve doğanın dengesi gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz doğamızı korumaya, üretim kültürümüzü yaşatmaya ve bu kadim bilgiyi geleceğe taşımaya kararlıyız” dedi.

Herkesi Urla’ya davet etti

Son olarak, hafta sonu gerçekleşecek Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı’na herkesi davet eden Başkan Balkan, “Bu festival aynı zamanda Urla’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yaşayan bir kültür ve üretim merkezi olduğunu ortaya koyan bir buluşmadır. Aynı zamanda bir hatırlatmadır: Doğru hikâyeler paylaşıldıkça çoğalır, büyür ve yol gösterir. 28 ve 29 Mart tarihlerinde Urla’da buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Uslucan’dan ‘rant’ tepkisi

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Sizlerden tek isteğimiz topraklarımızı ranttan korumak için bizlere destek olmanız. İzmir’de bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her yıl bu buluşmaya katılmaya özen gösteriyorum; bu yıl da burada olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

“Kültürümüzü geleceğe aktarıyoruz”

“Bu etkinlikle sadece bir zamandan bahsetmiyoruz. Bunun yanı sıra, burada doğal ortamında yetişen, tanıdığımız, doğaya zarar vermeden nasıl bir yaşam sürebiliriz diye düşünerek doğal ortamında yetişmiş olan yemekleri ve kültürümüzü paylaşmış oluyoruz” sözleriyle açıklamalarda bulunan Urla Doğal Sofra Derneği Başkanı Birgül Türkel de “Her sene bir ana tema belirliyoruz. Bu sene ana temamız, kültürümüzü tanıyalım, koruyalım, sürdürelimdir. Bu ortamda yaptığımız yemekler de kültürel zenginliğimizdir. Sürdürülebilirlik sadece kimliği olmak değildir. Sürdürülebilirlik bunun yanında üreticiliği desteklemek, geleneklerimizi, kültürümüzü geleceğe aktarmaktır. İşte, Mart Dokuzu, tüm bunları paylaştığımız bir etkinlik. Urla Doğal Sofra Derneği olarak kültürümüzün geleceğe aktarılması ve üreticiyi desteklemek için çalışma yapıyoruz. 28 ve 29 Mart'ta sizleri Urla'ya bekliyoruz. Gelin bizlerle birlikte doğaya 'Merhaba' diyin” diye konuştu.