Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir ziyareti, artan program yoğunluğu nedeniyle genişletildi. İlk etapta 2 Nisan olarak planlanan ziyaret, belediyelerden gelen yoğun katılım talepleri ve parti içi toplantı gündemi doğrultusunda 3 Nisan’ı da kapsayacak şekilde iki güne çıkarıldı.

İlk gün yoğun açılış ve temel atma programı

CHP lideri Özgür Özel, 2 Nisan’daki İzmir programına sabah saatlerinde başlayacak. Program kapsamında saat 11.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

Günün devamında Örnekköy’de hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslim töreni gerçekleştirilecek. Bu etkinliğin, İzmir’deki dönüşüm projeleri açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Çeşme’de sosyal konut projesi

Özel, günün ilerleyen saatlerinde Çeşme’ye geçerek “Hanem Çeşme” adı verilen kiralık sosyal konut projesinin temel atma törenine katılım sağlayacak. Saat 17.00’de gerçekleşmesi planlanan tören, sosyal konut politikaları açısından dikkat çekiyor.

İkinci gün ilçe açılışlarıyla devam edecek

Ziyaretin ikinci gününde Özgür Özel’in programı ilçe belediyelerinin organizasyonlarıyla farklı bir boyut kazanacak. Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Konak Belediyesi’nin hayata geçirdiği Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’nin açılışları CHP liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Parti içi toplantılar da yapılacak

İzmir ziyaretinin yalnızca törenlerle sınırlı kalmayacağı belirtildi. Özgür Özel’in, iki günlük program kapsamında İzmir’deki belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek parti içi değerlendirme toplantıları yapacağı ifade edildi.

Yoğun katılım beklentisi

Genişletilen program kapsamında hem yerel yönetim temsilcilerinin hem de vatandaşların etkinliklere yoğun katılım göstermesi bekleniyor. CHP’nin İzmir’deki güçlü yerel yönetim ağıyla gerçekleştirilecek programın, siyasi açıdan da önemli mesajlar içermesi öngörülüyor.