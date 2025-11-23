İzmir'in Bornova ilçesi, nadir ve kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozise dikkat çekmek amacıyla düzenlenen anlamlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) tarafından organize edilen 8. Yakaköy Can Dostlar Patika Koşusu'na yaklaşık 600 sporcu katılarak farkındalık için koştu. Koşu, kistik fibrozis hastalarının nefes alma zorluğuna vurgu yaparak toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Patika koşusunda birlik ve dayanışma

Bornova’nın doğal güzellikleriyle ünlü Yakaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, farklı kategorilerde heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Koşunun ana bölümünde genel klasman katılımcıları 10 kilometrelik patika etabını tamamlarken, 2 kilometrelik özel bir etapta ise hayvanseverler köpekleriyle birlikte koşarak can dostlarını da bu farkındalığa dahil etti. Geleceğin sporcuları olan minikler ise 400 metrelik çocuk kategorisinde ter döktü. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de etkinliğe katılarak destek verdi.

KİFDER’den hayati tedavi açıklaması: Mutasyon ilaçları artık erişilebilir

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan KİFDER Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nalça, kistik fibrozisin solunum, sindirim ve üreme sistemlerindeki mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal ve nadir bir hastalık olduğunu hatırlattı. Nalça, tedavide çığır açan mutasyon ilaçlarıyla ilgili sevindirici bir gelişmeyi paylaştı:

"Bu hastalığın tedavisi için mutasyon ilaçları hayati önem taşıyor. Bütün hastalarımız mutasyon ilaçlarına reçete yazdırarak ulaşabiliyor, zira bu ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındı. Mutasyon ilaçları, hastaların yaşamlarını mucizevi ölçüde değiştiriyor; solunum fonksiyonlarını artırıyor, enfeksiyonları azaltıyor ve yaşam kaliteleri ile sürelerini yükseltiyor."

KİFDER İl Temsilcisi Gökhan Güneri ise, Türkiye'de kistik fibrozis hasta sayısının sürekli arttığını belirterek, bu tür organizasyonlarla hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koşuculardan anlamlı mesajlar: "Pes etmemeyi hissettim"

Koşuya katılan sporcular da etkinliğin amacının önemine vurgu yaptı. Astım hastası olmasına rağmen parkurda yer alan Canan Düzyol, "Parkur çok eğlenceliydi. Koşarken zorluklarla mücadele ettiğimi hissettim. Pes etmemek, birlik, beraberlik ve dayanışma çok güzeldi," ifadelerini kullandı. 11 yaşındaki minik koşucu Aslı Simay Karahan ise koşarken kistik fibrozis hastalarının nefes alırken yaşadığı zorlukları daha yakından hissettiğini dile getirdi.