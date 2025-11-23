İzmir'in Buca ilçesi, kimliği belirsiz iki şüphelinin ticari bir işletmeye yönelik silahlı ve patlayıcılı saldırısıyla sarsıldı. Saldırı sırasında "Serdengeçtiler her yerde" şeklinde ifadeler kullandığı belirtilen faillerin, eylemi cep telefonu kamerasıyla kayda alması dikkat çekti. Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sanayi sitesinde gece yarısı saldırısı

Korku dolu olay, 22 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Buca Sanayi Sitesi'nin C Kapısı bölgesinde bulunan bir ticari işletmede meydana geldi. Kimlikleri belirlenmeye çalışılan saldırganların, işletmeye doğru silahla ateş açtığı ve akabinde patlayıcı madde attığı bildirildi. Faillerin, tehditkâr sloganlar eşliğinde gerçekleştirdiği bu saldırının tüm anlarını kaydetmesi, soruşturmanın önemli delillerinden biri haline geldi.

Polis hızla harekete geçti: 2 şüpheli yakalandı

Saldırının ihbar edilmesinin hemen ardından olay mahalline çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme uzmanı sevk edildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini tespit etmek üzere geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen detaylı teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, saldırıya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheli tespit edilerek kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayın arka planını, saldırganların kimlerle bağlantılı olduğunu ve eylemin amacını ortaya çıkarmak için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.