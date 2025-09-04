Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heyecanla beklenen spor okulları, kış dönemiyle sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 22 Eylül'de kapılarını açacak olan spor okulları, 13 farklı tesiste ve 25 branşta, kent sakinlerine geniş bir yelpazede spor yapma imkanı sunacak. Hafta içi eğitimleri 22 Eylül'de başlarken, hafta sonu grupları ise 27 Eylül itibarıyla derslere başlayacak. Bu kapsamlı eğitim maratonu, 14 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yaz döneminde yaklaşık 16 bin İzmirlinin katıldığı spor okullarına olan yoğun ilgi, kış döneminde de artarak devam ediyor.

Kayıtlar için iki aşamalı sistem

Kış dönemi kayıt süreci iki farklı aşamada yürütülecek. Mevcut kursiyerler için kayıt yenileme işlemleri 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sporla tanışmak isteyen yeni katılımcılar için ise kayıtlar 15-21 Eylül tarihleri arasında alınacak. Tüm kayıt işlemleri, kullanıcı dostu Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabilecek. Eğitim programları ve diğer detaylı bilgilere ise belediyenin resmi spor internet sitesi olan www.izmirbsbspor.org adresindeki "Spor Okulları" sekmesinden ulaşılabiliyor.

Zengin branş seçenekleri ve ücretsiz fırsatlar

Uzman antrenörler ve deneyimli eğitmenler eşliğinde sunulacak olan eğitimler, her yaş grubundan ve ilgi alanından İzmirlilere hitap ediyor. Basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, tekvando, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga ve yüzme gibi popüler branşlar programda yer alıyor. Ayrıca, toplumsal kapsayıcılığı artırmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik basketbol ve yüzme eğitimleri tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Bu özel branşlar Celal Atik Spor Salonu ile Bornova Havuz İzmir'de verilecek.

Kapsamlı tesisler ve ücretsiz branşlar

Eğitimler, kentin dört bir yanına yayılmış modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar; Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası gibi merkezi noktalarda spor yapma imkânı bulacak. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi ve Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı da spor okullarının eğitim vereceği tesisler arasında yer alıyor. Belirli tesislerde bazı branşlar ücretsiz olarak halka sunulacak. Örneğin, Celal Atik Spor Salonu’nda sağlıklı yaşam ve özel gereksinimli öğrenciler için basketbol, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası ve Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası’nda futbol, Can Çağnay Spor Salonu’nda güreş ve Pazaryeri Spor Sahası’ndaki tüm branşlar ücretsiz olarak spor tutkunlarını bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle kentin spor kültürünü daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.