İzmir’de Kış Alarmı! Soba, Baca Ve Gaz Sessiz Tehlike

Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış mevsimiyle birlikte artış gösteren yangın ve zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama yaptı. İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, 2024–2025 kış sezonunda kent genelinde yaklaşık 600 baca yangını meydana geldiğini açıkladı. Mutlu, yangınların büyük bölümünün düzenli temizlik ve bakım yapılmamasından kaynaklandığını belirtti.

Bacalar düzenli temizlenmeli

Baca temizliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Mutlu, yoğun kullanılan bacaların üç ayda bir, diğer bacaların ise en geç altı ayda bir temizlenmesi gerektiğini söyledi. Apartmanlardaki sifon bacaların da titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Mutlu, kış mevsimi başlamadan önce bakım ve kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

Soba yanan odada uyumayın

Lodoslu havalarda dumanın geri tepebileceğine dikkat çeken Mutlu, soba yanan odalarda uyunmaması gerektiğini vurguladı. Karbonmonoksit sızıntılarının uykuda fark edilmeden ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirten Mutlu, ortamın düzenli olarak havalandırılması gerektiğini söyledi. Soba borularının altı ayda bir temizlenmesi, bağlantı noktalarının sızdırmaz olması gerektiğini ifade etti.

Baca yangınları çatı yangınına dönüşebiliyor

Baca yangınlarının zaman zaman çatı yangınlarına yol açabildiğini belirten Mutlu, bacalarda oluşan çatlak ve boşluklardan çıkan ısı ve kıvılcımların çatıdaki yanıcı maddeleri tutuşturabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle bacaların kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yağ yangınına suyla müdahale etmeyin

Ev yangınlarının önemli bir bölümünün mutfakta başladığını hatırlatan Mutlu, kızgın yağ yangınlarında kesinlikle su kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Yangının, ıslak bir bez ya da havluyla üzeri kapatılarak oksijenle temasının kesilmesi gerektiğini belirtti.

Gaz kokusunda elektrik düğmesine dokunmayın

Gaz kokusu hissedildiğinde elektrik düğmelerine dokunulmaması gerektiğini belirten Mutlu, ortamın derhâl havalandırılması gerektiğini söyledi. Doğalgazın havadan hafif olduğu için üstte, LPG’nin ise ağır olduğu için zeminde biriktiğini hatırlattı.

Zehirlenme şüphesinde 112 uyarısı

Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerin hissedilmesi durumunda ortamın terk edilmesi, kapı ve pencerelerin açılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılması gerektiği vurgulandı.