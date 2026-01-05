Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden “oto yedek parçası” satışı vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

10 ilde eş zamanlı baskın

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

25 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

500’den fazla vatandaş mağdur edildi

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphelilerin internet üzerinden oto yedek parçası satışı vaadiyle 500’den fazla vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 250 milyon liralık haksız kazanç

Yapılan tespitlerde, organize suç örgütünün bu yöntemle yaklaşık 250 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettiği bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcılık başta olmak üzere suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.