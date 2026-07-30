Son Mühür - Türkiye'nin en köklü ticaret kurumlarından biri olan İzmir Ticaret Borsası'nda (İTB) yaklaşan seçimler öncesinde yönetim ve meclis başkanlığı için adaylar netleşmeye başladı. 5 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için Ömer Gökhan Tuncer Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bülent Uçak ise Meclis Başkanlığına aday olduklarını kamuoyuna ve borsa üyelerine duyurdu. 135 yıllık tarihi mirası geleceğe taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirten adaylar, yeni dönemde ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını merkeze alacaklarını vurguladı.

"Geleceği birlikte inşa etmeye inanan bir ekibiz..."

Son 17 yılda Işınsu Kestelli liderliğinde ortaya koyulan kurumsal birikimi koruyarak daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Ömer Gökhan Tuncer ve Bülent Uçak, adaylık vizyonlarını “Bizim vizyonumuz; bu güçlü mirası koruyarak İzmir Ticaret Borsası'nı değişen dünyanın dinamiklerine en hızlı uyum sağlayan, üyelerine daha fazla değer üreten, tarımda teknoloji ve inovasyona öncülük eden, sürdürülebilir üretimi destekleyen, uluslararası iş birliklerini güçlendiren ve genç kuşakların da gurur duyacağı projeleri güçlendirerek devam ettirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Dijitalleşmenin, yapay zekânın, iklim değişikliğinin ve küresel rekabetin şekillendirdiği yeni dönemde İzmir Ticaret Borsası'nın her zamankinden daha güçlü, daha üretken ve daha etkili bir kurum olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolu ise ortak akıldan, istişare kültüründen ve üyelerimizin beklentilerini merkeze alan katılımcı bir yönetim anlayışından geçmektedir.” sözleri

Ayrıştırıcı değil birleştirici bir anlayışla yola çıktıklarının altını çizen adaylar, hedeflerini şu sözlerle tamamladı:



“Bizler rekabet için değil, birlikte üretmek için yola çıkıyoruz. Ayrıştırmak için değil, ortak hedeflerde buluşmak için aday oluyoruz. Makamlara talip değil, sorumluluğa talibiz. İnanıyoruz ki İzmir Ticaret Borsası'nın gerçek gücü, üyelerinin birliğinden, dayanışmasından ve ortak vizyonundan gelmektedir. Bu gücü daha da büyütmek; üyelerimizin ticaretini kolaylaştıran, sektörün sorunlarına çözüm üreten, tarımın geleceğine yön veren ve ülkemizin kalkınmasına daha güçlü katkı sağlayan bir İzmir Ticaret Borsası’nı aynı yaklaşımla gelecek nesillere taşımak en büyük hedefimizdir. Bu anlayışla, tüm üyelerimizin desteğine talibiz.”