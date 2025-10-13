İzmir'de düzenlenen 7. Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması BORAN VII, dünyanın dört bir yanından gelen 21 ülkenin en seçkin keskin nişancılarını bir araya getirdi. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda bir hafta süren zorlu mücadelenin sonucunda Türk unsurları, atışlardaki üstün başarılarını kanıtlayarak yarışmanın ilk üç sırasını domine etti. Yarışmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin keskin nişancılık alanındaki gücünü tescillediğini ifade etti.

Milli Teknoloji hamlesi sahada karşılığını buldu

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda düzenlenen ödül törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin askeri temsilcileri ve yarışmacı ekipler iştirak etti. Törende konuşma yapan Orgeneral Çardakcı, günümüz modern harp sahasında keskin nişancılığın kritik önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik bağımsızlığına dikkat çekti. Orgeneral Çardakcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen milli teknoloji hamlesi, keskin nişancılık sahasında da güçlü bir karşılık bulmuştur. Bugün Boran sahasında kullanılan tüm sistemler; yerli üretim optiklerimiz, milli mühimmatımız, balistik hesaplama yazılımlarımız, termal ve elektronik sistemlerimizle donatılmış durumdadır” dedi.

Orgeneral Çardakcı, modern muharebede "küçük ama etkili unsurların" belirleyici roller üstlendiğini ve keskin nişancıların bu noktada ön plana çıktığını belirtti. Bu stratejik öneme binaen Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2017 yılında Boran Keskin Nişancı yarışmasını başlattığını aktaran Çardakcı, yarışmanın temel amacının mesleki bir kültür oluşturmak, personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve uluslararası tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak olduğunu kaydetti.

Derecelerde Türkiye damgası ve Kuzey Kıbrıs başarısı

Konuşmaların ardından, katılımcı ülkelerin üst düzey temsilcileri eşliğinde dereceye giren unsurlara ödülleri Orgeneral Ali Çardakcı tarafından takdim edildi. Yarışmanın genel sıralamasında ilk üç sırayı Türkiye’nin en seçkin birlikleri alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait ikinci unsurun birincilik kürsüsüne çıktığı yarışmada, yine Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın birinci unsuru ikinci, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birinci unsur ise üçüncü oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) unsurları dördüncülük derecesiyle önemli bir başarı sergilerken, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikinci unsuru da beşinci sırayı aldı. Ödül töreninin ardından düzenlenen resepsiyonda, Orgeneral Çardakcı tüm keskin nişancılarla yakından ilgilenerek onların edindikleri tecrübeleri dinledi.