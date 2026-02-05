Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluşurken, özellikle altyapısı yetersiz bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta yağışlar hayatı felç etmişti

Geçtiğimiz hafta da İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış, kentte yaşamı neredeyse durma noktasına getirmiş, iş yerlerini ve evleri su basmıştı.

Kuryeler zorlu koşullarda çalışıyor

Evlerine sığınan vatandaşların aksine kuryeler, yağışa rağmen görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Şehirdeki yoğun yağışa rağmen teslimat yapmaya çalışan kuryeler, zaman zaman ıslanmaktan ve tehlikeli koşullardan kaçınamıyor.