Son Mühür / Erkan Doğan -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan anne Gönül Sağır, trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Cemre Yönet için hukuk mücadelesi veriyor. KKTC vatandaşı Mikail Akbaş’ın alkollü kullandığı aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsü Yönet olay yerinde yaşamını yitirmişti. Mahkeme, iki yıl 6 ay hapis cezasına hükmederken acılı anne, “Bir ömrün bedeli bu değil. Hukuk mücadelemde Türkiye’deki yetkililerin de desteğini bekliyorum” dedi.

Oğlumun ölümüne yol açan 285 promil alkollü sürücü kefaletle serbest bırakıldı

Son Mühür’e konuşan Anne Gönül Sağır, “26 Şubat 2024 tarihinde saat 23:10 sularında, Tatlısu yolu üzerinde, işinden evine motosikletiyle dönen oğlumu; tali yoldan anayola kontrolsüz bir şekilde çıkan 285 promil alkollü bir sürücünün oğlumun önünü kesmesi yüzünden kaybettim. Tek evladımdı. Oysa ben daha oğlumun mezarının başındayken, 285 promil alkollü sürücü kefaletle serbest bırakıldı. Tam 23 aydır adalet mücadelesi veriyorum. Şimdiye kadar 3 kez PR mahkemesine, 10 kez de ağır ceza mahkemesine girdim. Ancak tüm bu duruşmalar yalnızca 2 dakika sürdü ve ertelendi. Ağır cezada görülen davalar, yargıç ve savcıların tayin dönemi olduğu için defalarca ertelendi. Ağustos ayında yeni heyet göreve başladı ancak bu kez de başka nedenlerle mahkemeler yine ertelendi: Mahkeme salonundaki teknik arıza (TV bozuk) nedeniyle iki duruşma, zanlının avukatının savcıyla görüşmek istemesi nedeniyle bir duruşma, Zanlının öğrenci belgesi geciktiği için iki duruşma ertelendi. 22 Aralık’taki son duruşmada, zanlının öğrenci belgesi ve okulunun akademik takvimi getirildi. Sınavları olduğu gerekçesiyle dava 26 Ocak’a ertelendi. Zanlının geleceği, sınavı, hayatı düşünülürken 23 aydır kara toprak altında yatan evladım neden düşünülmüyor?” dedi.

Karar açıklandı anne isyan etti, “KKTC’de adalet dilsiz, sağır olmuş”

26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen duruşmada, sürücü tutuklandı. Mahkeme kararı 29 Ocak’ta açıklarken, alkollü kullandığı aracı ile çarptığı genç Cemre Yönet’in ölümüne sebep olan Mikail Akbaş, iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme önünde isyan eden anne Gönül Sağır ve yakınları, “Adalet dilsiz olmuş, sağır olmuş” diye isyan etti.

Anne, “Biz adalete güvendik, inandık”

Anne Sağır, “Biz adalete güvendik, inandık. Ancak tüm davalarım birkaç dakika sürüp ertelendi. Bir duruşma öncesi savcı hanıma “Bu mahkemede artık dava başlayacak mı?” diye sorduğumda bana, “Gönül Hanım, neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? 5-6 mahkeme daha sürecek, sonra zanlı zaten suçu kabul edecek.” dedi. Peki ben soruyorum: Zanlının suçu kabul etmesi neden beklendi? Alkollü sürücü suçu kabul ettiğinde, adalete katkıda bulunduğu gerekçesiyle ceza indirimi mi alacak? Kamera görüntüleri izlenmeden, bilirkişi raporları incelenmeden verilen kararlar adil midir adaletli midir? Ben müdahil olamıyorum, avukat tutamıyorum. Oğlumun hakkını temsil eden savcı, aylar öncesinden davanın nasıl sonuçlanacağını söylüyorsa ben adalete nasıl güveneyim? Aylar öncesinden yazılmış, sonucu belli bir tiyatro izledim. Bu mu adalet? Vicdanlar rahat mı? Benim vicdanım asla rahat değil. Geciken adalet, adalet değildir!” diye konuştu.