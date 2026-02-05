Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Çeşme’de sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, özellikle ilçe merkezinde ve eğimli bölgelerde olumsuzluklara yol açtı.

Yollarda su birikintileri, rögarlar taştı

Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Çamurlu sular denizin rengini değiştirdi

İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu sular, dere ve kanallar aracılığıyla denize ulaştı. Bu durum, kıyı şeridinde denizin bazı bölümlerinin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Belediye ekipleri sahada, tahliye çalışmaları yapıldı

Oluşan olumsuzlukların giderilmesi için belediye ekipleri hızlı şekilde sahaya indi. Su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde vatandaşlar da ekiplere destek verdi.