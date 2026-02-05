Son Mühür / Merve Turan- Cumhuriyet Halk Partisi Narman İlçe Başkanı İrfan Sancak, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, resmi rakamlarla vatandaşın yaşadığı ekonomik tablo arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu söyledi. Sancak, artan hayat pahalılığının Narman’da hemen her hanede hissedildiğini vurguladı.

Enflasyon rakamları pazara ve markete yansımıyor

2025 Aralık ayında enflasyonun yüzde 0,89, 2026 Ocak ayında ise yüzde 4,84 olarak açıklanmasına dikkat çeken Sancak, bu oranların temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışlarını yansıtmadığını ifade etti. Günlük harcamalarda yaşanan yükselişin vatandaşın alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğünü belirtti.

Maaş artışları daha cebe girmeden eriyor

Yıl sonu ve yıl başı enflasyon hesaplamalarının emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkilediğini dile getiren Sancak, yapılan zamların kısa sürede etkisini kaybettiğini söyledi.

Bu durumun sosyal adalet duygusunu zedelediğini vurgulayan Sancak, milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

TÜİK’e gerçekçi veri çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinin toplumda güven sorununa yol açtığını belirten Sancak, hesaplamaların masa başında değil, vatandaşın günlük yaşamı esas alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Şeffaf ve denetlenebilir verilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Asgari ücret hayat pahalılığı karşısında yetersiz

Asgari ücretin artan hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirten Sancak, çalışanların büyük bölümünün borçlanarak yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi.

Eğitimli emek de geçim sıkıntısı yaşıyor

Sınavlarla ve uzun yıllar eğitim alarak kamuda görev yapan memurların da ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını ifade eden Sancak, emeğin ve liyakatin karşılığının verilmemesinin toplumsal huzuru olumsuz etkilediğini belirtti.

Adil bir ekonomik düzen çağrısı

Açıklamasının sonunda adalet vurgusu yapan CHP Narman İlçe Başkanı İrfan Sancak, gerçek enflasyonun açıklanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve herkesin insanca yaşayabileceği bir ekonomik düzenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.