Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç sahibi engelli yurttaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir medikal malzeme destek programını aralıksız sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu özel hizmet, hasta yatağından akülü tekerlekli sandalyeye kadar geniş bir yelpazede ürünleri ücretsiz olarak vatandaşların adreslerine teslim ediyor. Kentliler, maddi yükümlülük altına girmeden temel sağlık ve hareketlilik gereksinimlerini karşılama imkânı buldukları bu hizmetten büyük bir memnuniyet duyuyor.

Evlere teslim edilen medikal ürün çeşitliliği

Belediyenin bu değerli hizmeti, yurttaşların günlük hayatını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çeşitli medikal ürünleri içeriyor. İhtiyaç listesinde; yatalak hastalar için hasta yatağı ve havalı yatak, hareket kısıtlılığı olanlar için akülü ve manuel tekerlekli sandalye çeşitleri (pediatrik modeller dahil), jel akü, engelli puseti, görme engelli bastonu, tekerlekli walker, kanedyen ve koltukaltı değneği gibi pek çok temel malzeme bulunuyor. Bu malzemeler, İzmir'in en ücra köşelerine dahi ulaştırılarak kurulum gerektirenlerin montajları da belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Başvuru süreci ve sosyal inceleme mekanizması

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ahmet Karakaya, hizmete erişim yolları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vatandaşların medikal malzeme talepleri için Konak hizmet merkezine yüz yüze başvuruda bulunabileceğini belirten Karakaya, merkeze uzak ilçelerde ikamet edenlerin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel hizmet binaları aracılığıyla evraklarını teslim edebileceğini ifade etti.

Yüz yüze görüşme imkanı olmayan yurttaşlar için ise 153 çağrı merkezi üzerinden çevrimiçi başvuru seçeneği sunuluyor. Başvurunun ardından, alanında uzman sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu ziyaretlerle belirlenen sosyal ve tıbbi kriterleri karşılayan vatandaşların malzeme ihtiyaçları hızlıca karşılanarak, ürünler evlerine teslim ediliyor ve gerekli kurulumlar yapılıyor.

Yurttaşlardan Başkan Tugay’a teşekkür ve memnuniyet mesajları

Sağlanan destekten faydalanan İzmirli yurttaşlar, duygularını dile getirerek hizmetin önemini vurguladılar. Karabağlar’da ikamet eden Mehmet Oral, eşi Medine Oral için yaptığı hasta yatağı başvurusunun kısa sürede yanıtlandığını ve yatağın teslim edildiğini belirtti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bu tür malzemeleri alamayacak durumda olduklarını ifade eden Oral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek, "İnsanların imkânları yok. Bizim böyle şeyler almaya imkânımız yok. Sağ olsun belediyemiz yardımcı oluyor. İhtiyacı olanlar soruştursun ve bu malzemeleri alsın," çağrısında bulundu.

Akülü tekerlekli sandalye hizmetinden yararlanan Birgül Akagündüz ise, belediyenin sadece malzeme sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda düzenli bakım ve tamir hizmeti de sunduğunu vurguladı. Akagündüz, tekerlekli sandalyesinin arızalandığında veya aküsü bittiğinde dahi belediye ekiplerinin hızlıca müdahale ederek tamir ve değişim yaptığını belirterek, "Çok güzel bir hizmet alıyorum, çok memnunum," sözleriyle duyduğu memnuniyeti ifade etti.