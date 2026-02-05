Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarında vatandaşların güvenliğini sağlamak ve trafik akışını korumak amacıyla Bayraklı Şehir Hastanesi ulaşım güzergâhında geçici bir düzenlemeye gittiğini duyurdu. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, yağışlı havalarda hastane yerleşkesi içerisindeki bazı taşıt yollarının fiziki yapısının trafik güvenliği açısından risk barındırdığı belirtildi. Bu kapsamda, olası kazaların önüne geçilmesi ve ulaşımın aksamaması adına yağışlı günlerde geçerli olacak yeni bir durak ve hat planlaması hayata geçirildi.

Trafik güvenliği için fiziksel risk önlemi

Hastaneye ulaşım sağlayan toplu taşıma hatları, yağışlı havalarda yerleşke içerisindeki dik ve kaygan zeminli taşıt yollarını kullanmayacak. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, fiziki şartların güvenli sürüşü zorlaştırması nedeniyle araçların üst kottaki güvenli bölgelere yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu adımın, hem toplu taşıma araçlarının manevra kabiliyetini korumak hem de hastane trafiğinde yaşanabilecek tıkanıklıkları minimize etmek amacıyla atıldığı vurgulandı.

Geçici durak uygulaması başlatıldı

Yağışlı havalarda hastane içerisinde hizmet veren ESHOT hatları, mevcut durak noktaları yerine üst kotta yer alan stratejik bir noktadan hizmet verecek. Düzenleme kapsamında hatlar, Poliklinik 1 girişine yakın bir konumda oluşturulan geçici durak noktasından yolcu alımı ve indirme işlemi yapacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına, yağışlı hava periyotlarında hastane yerleşkesindeki tüm ulaşım trafiğinin bu geçici merkez üzerinden yönetileceği bildirildi.

Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları devre dışı

Duyuruda yer alan en kritik detaylardan biri ise yağış süresince bazı durakların kullanıma kapatılması oldu. Yeni planlamaya göre; yağışlı havalarda yerleşke içerisindeki Poliklinik 1 ve Poliklinik 2 durakları toplu taşıma araçları tarafından kullanılmayacak. Hastane ziyaretçilerinin ve personelinin, yağışlı havalarda ulaşıma erişmek için üst kottaki geçici durak noktasına yönelmeleri önemle rica edildi. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın sadece yağışlı hava koşullarında geçerli olacağını ve normal hava şartlarında standart durak düzenine devam edileceğini hatırlattı.