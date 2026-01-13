Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantaları, göreve gelinmesinin ardından kısa sürede hizmete alındı. Hayat pahalılığının ağırlaştığı dönemde İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği lokantalarda, uygun fiyatın yanı sıra hijyen ve kalite standartları ön plana çıktı. Bugüne kadar kent lokantalarında toplam 700 bin porsiyon yemek sunuldu.

Beş noktada günlük 2 bin kişilik yemek

Kent Lokantaları; Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da kaymakamlık binası karşısı, Menemen Mermerli Mahallesi ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verdi. Lokantalarda dört çeşit yemek 50 liradan satışa sunuldu. Menüler, Grand Plaza AŞ bünyesinde görev yapan gıda mühendisleri tarafından belirlendi. Kent genelinde günlük yaklaşık 2 bin kişilik yemek çıkarıldı.

Menüler beslenme değerlerine göre hazırlandı

Kent Lokantaları’nda sunulan menüler; ana yemek, çorba ve pilav, makarna, salata, tatlı ya da meyve gibi yardımcı ürünlerden oluşturuldu. Menülerde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Bademli’de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek yer aldı. Lokantaların özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin yoğun bulunduğu bölgelerde yaygınlaştırılması hedeflendi.

Askıda yemekle dayanışma büyüdü

2024 yılı haziran ayından itibaren hizmet veren Kent Lokantaları’nda “Askıda yemek” uygulaması da hayata geçirildi. Yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunuldu. Son iki ayda 5 bine yakın bağış yapıldı ve binlerce yurttaş sıcak yemeğe ulaştı.

“Dayanışmayı kent refleksi haline getirmek istiyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü’nde görev yapan Pınar Salman, “Askıda yemek, yalnızca bir uygulama değil, toplumsal bir dayanışma modeli. Paylaşmanın ve birbirine sahip çıkmanın önemini her gün sahada görüyoruz. Bugün bir yurttaşın yaptığı 50 liralık bağış, başka bir yurttaşın sofrasına sıcak yemek olarak dönüyor. Amacımız bu hizmeti sürdürülebilir kılmak ve daha fazla hemşehrimize ulaşmak. Kent lokantaları açıldığı günden bu yana 700 bin porsiyon yemek sunuldu. Son iki ayda askıda yemek bağışlarında ciddi artış yaşandı. Halkın refahı için çalışmalar sürecek. Belediye başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın bu konuya özel önem verdiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.