Son Mühür/Merve Turan- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’a yönelik kullandığı ifadeler siyasette tartışma yarattı. Başarır’ın sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’dan sert bir yanıt geldi.

Başarır’ın açıklamaları gündem oldu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan hakkında yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’yi yöneten partinin genel sekreteri Eyyüp Kadir. Normalde bir partide onu vestiyer yapmazlar, genel sekreter yapmışlar ve milyonlarca emekliyle, bizimle dalga geçiyor” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Kaya: “Bu dil kibir ve ayrıştırmanın göstergesidir”

Başarır’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kullanılan dili eleştirdi. Kaya, insanların “selam verilmeye değer” olup olmadığı üzerinden sınıflandırılmasının siyasi eleştiri değil, kibir ve nobranlık olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın toplumu ayrıştıran bir anlayışı yansıttığını belirten Kaya, söz konusu bakış açısının geçmişten gelen vesayetçi zihniyetin günümüzdeki yansıması olduğunu savundu.

“AK Parti milletin partisidir”

Kaya açıklamasında, AK Parti’nin temsilcilerini belirlerken köken, sosyal çevre ya da yaşam tarzına göre değil; hizmet iradesi, emek, fedakârlık ve sorumluluk bilincine göre hareket ettiğini vurguladı. Hiç kimsenin sınıfsal ya da ideolojik ölçütlerle değerlendirilmek zorunda olmadığını belirten Kaya, milletin onurunun herhangi bir zümrenin bakış açısına teslim edilemeyeceğini kaydetti.

İnan’a destek mesajı

Mahmut Atilla Kaya, yaklaşık 20 yıldır tanıdığını ifade ettiği Eyyüp Kadir İnan’ın, üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini ve çalışkanlığıyla öne çıktığını dile getirdi. İnan’ın, gençlerin siyasetteki dinamizmini temsil eden isimlerden biri olduğunu belirten Kaya, AK Parti’nin başarısında genç kadroların emeği ve katkısının önemli yer tuttuğunu söyledi.

“Genç kadroların emeği AK Parti’nin gücüdür”

Açıklamasında gençlerin Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Kaya, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gençliğin enerjisini ve kararlılığını yönetime taşıdığını ifade etti. Kaya, tartışmanın bu yönüyle ele alınmasının gerektiğini belirterek açıklamasını tamamladı.