Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılına çocuklara Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilinci kazandırmayı amaçlayan “Dersimiz Atatürk” projesiyle başladı.

Atatürk’ün izinde güçlü nesiller yetişiyor

Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Çocuk Birimleri tarafından yürütülen proje, İsabey Çocuk Bakım Yurdu, Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi, 14 Mayıs Şen Çocuk Gelişim Merkezi ve Deppo Efes Masal Evi’nde okul öncesi çocukları kapsıyor.

İki yıldır sürdürülen “Dersimiz Atatürk” etkinliği, çocuklara Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını, kişiliğini, yeniliklerini ve anılarını tanıma fırsatı sunuyor. Çocuklar aileleriyle birlikte kitap okuyup araştırmalar yaparak hazırladıkları sunumları sınıf arkadaşlarına aktarıyor. Sunumlar fotoğraf ve anekdotlarla zenginleştirilirken, çocuklar merak ettikleri sorulara yanıt buluyor.

Özgüven ve ifade becerisi gelişiyor

Etkinlik, çocukların sadece bilgi edinmelerini değil; araştırma, sunum yapma, topluluk önünde konuşma ve kendini ifade etme becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor. Sunumlara aileler de aktif olarak katılıyor. Ebeveynler, çocuklarının erken yaşta Atatürk sevgisiyle tanışmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Başkan Sengel: “Minik kalplerde atatürk sevgisi yeşeriyor”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocuklara küçük yaşta Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Atatürk’ün ‘küçük hanımlar, küçük beyler’ diyerek işaret ettiği çocuklarımızı sadece akademik değil; kültürel, sosyal ve milli değerlerle de donatmak bizim önceliğimiz. ‘Dersimiz Atatürk’ etkinliğiyle hem miniklerimizin hem de ailelerinin kalbine Atatürk sevgisini yerleştirmek, Cumhuriyet’in ışığını nesilden nesile aktarmak istiyoruz. Çocuk Birimlerimizde bakım hizmetinin yanı sıra İngilizce, seramik, orff-ritim, jimnastik, psikodrama ile sanat, halk oyunları ve çocuk yogası gibi branş dersleri de veriyoruz. Atamızın izinde bilim ve sanatla buluşan bilinçli, özgüvenli nesiller yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın minik kalplerinde Atatürk sevgisinin yeşermesi bizim en büyük mutluluğumuz.”