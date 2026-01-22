Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de dün geceden itibaren etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kentin kalbi sayılan tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda hayatı felç etti.

Kronikleşen altyapı sorunu nedeniyle sular altında kalan çarşıda, esnaf güne kepenk açarak değil, dükkanlarına dolan suları tahliye ederek başladı.

Esnafın çamur ve suyla mücadelesi

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Sokaklarda oluşan dev su birikintileri ve dükkan içlerine kadar giren yağmur suları nedeniyle ticari faaliyetler durma noktasına geldi. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapan ve çevreyi temizlemeye çalışan esnaf, her şiddetli yağış sonrası benzer görüntülerin yaşanmasına tepki gösterdi.

Muhtar Yıldırım’dan sert eleştiri: "Kemeraltı bunu hak etmiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, yaşanan mağduriyeti "Aynı yağmur, aynı görüntü, aynı hüsran" sözleriyle özetledi. Kemeraltı’nın sadece İzmir için değil, dünya mirası için de kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kemeraltı bu görüntüyü hak etmediği gibi, bu şekilde yaşamayı sürdürmeyi de istemiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası adaylığı sürecinde olan, uluslararası değere sahip bu kadim çarşının sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Altyapı çalışmalarının bir an önce başlatılması artık kaçınılmazdır."

Ekonomik kayıp kapıda: "Yarım saat bile bizim için önemli"

Çarşının devasa bir istihdam ve ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, 242 iş kolunda binlerce insanın ekmek parası kazandığını hatırlattı. Ekonomik şartların zorluğuna değinen Muhtar Yıldırım, "Biz her sabah besmeleyle kapımızı açıyoruz. Bir günümüz, hatta yarım saatimiz bile bizim için çok kıymetli çünkü para kazanmak zorundayız. Bu tarz olaylarda bir günümüz heba olduğunda büyük sıkıntı yaşıyoruz," dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Kemeraltı’na dair iyi niyetli düşünceleri olduğunu bildiklerini belirten Yıldırım, artık somut adımlar ve müjdeli haberler beklediklerini ifade etti. Esnafın sabrının tükendiğine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler aile kültüründen gelmiş insanlarız; bize güzellikle yaklaşana biz daha fazlasıyla gideriz. Bize bir gönül verene iki gönül veririz. Ancak esnafın mağduriyeti giderilmezse, maalesef bu durum yerini kötü düşüncelere bırakacak. Kemeraltı öyle kadim bir yerdir ki kendisine verileni fazlasıyla geri veren bir çarşıdır, yeter ki hak ettiği değeri görsün."