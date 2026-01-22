Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halkapınar Meslek Fabrikası binasının, yıllardır halka hizmet amacıyla kullanılan bir kamu alanı olmasına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tapusunun kendi üzerine alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İşyerine ve emeğe sahip çıkmak amacıyla Genel İş İzmir sendika temsilcileri ve işçiler, Halkapınar Ek Hizmet Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, söz konusu yapının yalnızca bir bina değil; binlerce kadının ve gencin meslek edinerek hayata tutunduğu önemli bir kamusal alan olduğu vurgulandı.

Genel İş Sendikası'nın temsilcileri, kamuya ait bir hizmet alanının halkın kullanımından çıkarılmasının hukuka ve kamu vicdanına aykırı olduğunu belirterek, devir işleminin derhal geri alınmasını talep etti. Açıklamada ayrıca, bu sürecin kamu yararını değil rantı esas aldığı ifade edildi.

Temsilciler ve işçiler, Halkapınar Meslek Fabrikası asli sahibine, yani İzmir halkına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iade edilene kadar hukuki ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

Basın açıklaması, “Halkın olanı, halktan alamazsınız!” sloganıyla sona erdi.