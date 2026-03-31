İki çocuk babası Şeref Ardil, yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2005 yılında diyalize girdi. 2009’da kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuşan Ardil’in böbreği, 2024 yılının ekim ayında fonksiyonunu kaybetti. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 18 ay boyunca yeniden diyaliz tedavisi uygulandı.

Kayınvalideden dikkat çeken mücadele

Aile içinde uygun donör bulunamaması üzerine, Ardil’in kayınvalidesi Fatma Solmaz gönüllü oldu. Nakil için gerekli vücut kitle indeksine ulaşması gereken Solmaz, 9 ayda 15 kilo vererek 89 kilodan 74 kiloya düştü. İleri yaşına rağmen bu süreci kararlılıkla tamamlayan Solmaz, nakil için uygun hale geldi.

Nakil operasyonu başarıyla tamamlandı

İzmir’de özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyon, alanında uzman doktorlardan oluşan ekip tarafından yapıldı. Nakil işlemi sorunsuz şekilde tamamlanırken, her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ameliyattan 3 gün sonra donör taburcu edilirken, alıcının da kontrollerinin ardından taburcu edilmesi planlandı.

“Başta temkinliydik, süreci başarıyla tamamladı”

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, donörün başlangıçta vücut kitle indeksinin sınırın üzerinde olduğunu belirtti.

Yaş faktörü nedeniyle kilo verme sürecine temkinli yaklaştıklarını ifade eden Ok, 9 aylık süreçte gösterilen çabanın ameliyat sonrası iyileşmeye de olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

“Ona her zaman anne diye hitap ediyorum”

Şeref Ardil, ilk nakil sürecinde de kayınvalidesinin gönüllü olduğunu ancak o dönem kadavra naklinin tercih edildiğini söyledi.

Nakledilen böbreğin yaklaşık 15 yıl sağlıklı şekilde çalıştığını belirten Ardil, yeniden başlayan diyaliz sürecinin ardından ikinci kez nakil şansı bulduğunu ifade etti.

Annesini 2017 yılında kaybettiğini söyleyen Ardil, kayınvalidesine her zaman “anne” diye hitap ettiğini ve bu destek sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

“Hiç korkmadım”

Fatma Solmaz ise damadının yaşadığı sürecin kendisini etkilediğini belirterek, bağış kararını kendi isteğiyle verdiğini söyledi.

Ameliyat öncesinde herhangi bir korku yaşamadığını ifade eden Solmaz, operasyon sonrası kendisini iyi hissettiğini aktardı.

Organ bağışı çağrısı

Solmaz, organ bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Sürecin düşündüğü kadar zor olmadığını belirten Solmaz, bağış konusunda tereddüt edilmemesi gerektiğini ifade etti.