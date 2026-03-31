TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktör Özcan Sert ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, beklenen ayrılığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna açıkladı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Bucaspor 1928 yönetimi tarafından yapılan açıklamada, teknik heyetle karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Teknik sorumlumuz Özcan Sert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Kısa süren görev, beklenen sonucu vermedi

Şubat ayında takımın başına getirilen genç teknik adam, görevde kaldığı süreçte istenilen performansı yakalayamadı. Özcan Sert yönetimindeki Bucaspor 1928, ligde çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte sarı-lacivertli ekip 2 beraberlik alırken, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alınan sonuçlar, teknik değişikliğin önünü açan en önemli etken oldu.

Yeni teknik direktör arayışı başlayabilir

Teknik direktör değişikliğinin ardından Bucaspor 1928’de gözler yeni görevlendirilecek isme çevrildi. Yönetimin, ligde kalan haftalar öncesinde takımı toparlayacak bir teknik direktör için kısa sürede harekete geçmesi bekleniyor.

Sezonun kritik virajına girilirken alınacak kararın, takımın ligdeki konumu açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.