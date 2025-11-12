Olay, Gazi Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, binanın 6. katında çalışan Hasan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç işçiye ilk müdahaleyi yaptı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İsa Hasan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hasan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekiplerinden inceleme

Polis, olayın meydana geldiği inşaat alanında inceleme başlattı. İş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği ve kazanın nedeni araştırılıyor.