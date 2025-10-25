Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’deki Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, kataraktın yaşlanmaya bağlı olarak herkeste ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzun yaşam süresine bağlı olarak katarakt gelişiminin kaçınılmaz olabileceğini ifade eden Asena, “Bu süreç, kişinin genel sağlık durumuna, yaşam biçimine ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir” dedi.

Kataraktın, vücuttaki yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olduğunu dile getiren Asena, “Bu durumu saçımızın beyazlamasına benzetebiliriz. Herkesin zamanı geldiğinde saçı beyazlar. Yaşlanmaya bağlı etkiler kişiden kişiye değişmekle birlikte zamanla herkeste görülür. Katarakt da bazen 40-45 yaşlarında, bazen de 80 yaşında ortaya çıkabilir” diye konuştu.

“Kendine iyi bakmak katarakt riskini geciktirir”

Hastaların sıklıkla kataraktı önleyip önleyemeyeceklerini sorduğunu aktaran Doç. Dr. Asena, sağlıklı yaşamın bu süreci geciktirebileceğini söyledi: “Kendimize iyi bakmamız, sağlıklı beslenmemiz, vücudumuzdaki yaşlanma süreçlerini yavaşlatır. Bu durum kataraktın oluşumunu da geciktirici yönde etkiler. Özellikle antioksidan açısından zengin besinlerle beslenmek ve güneş ışığına aşırı maruziyetten kaçınmak önemlidir.”

Femtosaniye lazerle hata riski azalıyor

Katarakt tedavisinde teknolojik gelişmelerin başarı oranını yükselttiğini belirten Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, femtosaniye lazer yöntemiyle çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi: “Femtosaniye lazer, sahip olduğu özel görüntüleme sistemleri sayesinde ameliyatın hassasiyetini artırıyor. Hata riskini minimuma indiriyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Bu yöntemle yalnızca katarakt değil; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları da tedavi edilebiliyor. Göz içi mercek operasyonları sayesinde hastalar uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabiliyor.”

Göz sağlığı için düzenli muayene önemli

Asena, göz sağlığının korunması için özellikle 40 yaş sonrasında düzenli göz kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı: “Katarakt, erken teşhis edildiğinde çok daha kolay ve güvenli şekilde tedavi edilebilir. Görme bulanıklığı, ışığa hassasiyet ve renklerin solması gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir göz hekimine başvurulmalıdır.”